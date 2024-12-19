В ДТП погибла замруководителя отдела налоговой из Кудымкара

Posted 19 декабря, 09:57
Published 19 декабря, 09:57
Modified 19 декабря, 10:55
Updated 19 декабря, 10:55
Начато расследование случая гибели и травмирования сотрудников ИФНС в Кудымкаре, сообщают в инспекции труда в Пермском крае.
Вчера, 18 декабря, сотрудники Межрайонной ИФНС России № 1 по Пермскому краю возвращались на служебном автомобиле с семинара в Гайнах и попали в ДТП на участке дороги «Перково-Кудымкар». В результате ДТП пострадали трое сотрудника, среди них была заместитель начальника отдела работы с налогоплательщиками. Пятидесятилетняя женщина погибла.
Начало расследования комментирует заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае Павел Бахтагареев: «Формируется комиссия по расследованию группового несчастного случая. С целью установления характера полученных повреждений здоровья участниками ДТП работодателем направлен запрос в медицинское учреждение. В ближайшее время будет проведен осмотр места происшествия, опрос очевидцев и должностных лиц работодателя, правовой анализ документов, связанных с командированием».