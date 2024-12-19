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Posted 19 декабря, 09:57

Published 19 декабря, 09:57

Modified 19 декабря, 10:55

Updated 19 декабря, 10:55

В ДТП погибла замруководителя отдела налоговой из Кудымкара

В ДТП погибла замруководителя отдела налоговой из Кудымкара

19 декабря 2024, 09:57
Фото: Межрайонная ИФНС России № 1 по Пермскому краю.
Сюжет
Дтп
Сотрудники ИФНС № 1 возвращались из Гайн с семинара.

Начато расследование случая гибели и травмирования сотрудников ИФНС в Кудымкаре, сообщают в инспекции труда в Пермском крае.

Вчера, 18 декабря, сотрудники Межрайонной ИФНС России № 1 по Пермскому краю возвращались на служебном автомобиле с семинара в Гайнах и попали в ДТП на участке дороги «Перково-Кудымкар». В результате ДТП пострадали трое сотрудника, среди них была заместитель начальника отдела работы с налогоплательщиками. Пятидесятилетняя женщина погибла.

Начало расследования комментирует заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае Павел Бахтагареев: «Формируется комиссия по расследованию группового несчастного случая. С целью установления характера полученных повреждений здоровья участниками ДТП работодателем направлен запрос в медицинское учреждение. В ближайшее время будет проведен осмотр места происшествия, опрос очевидцев и должностных лиц работодателя, правовой анализ документов, связанных с командированием».

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#Дтп#Кудымкар#Жертвы дтп#Смертельное дтп
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