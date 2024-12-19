В ДТП погибла замруководителя отдела налоговой из Кудымкара

Вчера, 18 декабря, сотрудники Межрайонной ИФНС России № 1 по Пермскому краю возвращались на служебном автомобиле с семинара в Гайнах и попали в ДТП на участке дороги «Перково-Кудымкар». В результате ДТП пострадали трое сотрудника, среди них была заместитель начальника отдела работы с налогоплательщиками. Пятидесятилетняя женщина погибла.