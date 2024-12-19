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Posted 19 декабря, 14:06

Published 19 декабря, 14:06

Modified 19 декабря, 14:08

Updated 19 декабря, 14:08

В ходе СВО погиб старший матрос Василий Габов из Нытвы

В ходе СВО погиб старший матрос Василий Габов из Нытвы

19 декабря 2024, 14:06
Фото: 1MI / Администрация Нытвенского городского округа.
Сюжет
Военная операция на Украине
С мужчиной простятся завтра, 20 декабря.

В ходе СВО погиб житель Нытвы, старший матрос Василий Габов. Прощание с ним состоится 20 декабря, сообщает в соцсетях администрация Нытвенского городского округа.

Василий Габов служил стрелком в мотострелковом подразделении, 9 декабря он погиб. Прощание с мужчиной состоится 20 декабря. Оно начнется в 10:00 в Доме культуры Нытвы по адресу проспект Металлургов, 1а, гражданская панихида — в 11:00.

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