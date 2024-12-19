В ходе СВО погиб старший матрос Василий Габов из Нытвы

Posted 19 декабря, 14:06
Published 19 декабря, 14:06
Modified 19 декабря, 14:08
Updated 19 декабря, 14:08
В ходе СВО погиб житель Нытвы, старший матрос Василий Габов. Прощание с ним состоится 20 декабря, сообщает в соцсетях администрация Нытвенского городского округа.
Василий Габов служил стрелком в мотострелковом подразделении, 9 декабря он погиб. Прощание с мужчиной состоится 20 декабря. Оно начнется в 10:00 в Доме культуры Нытвы по адресу проспект Металлургов, 1а, гражданская панихида — в 11:00.