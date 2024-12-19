В Перми из-за коммунальной аварии затопило улицу Плеханова

«Где ул. Подгорная и пешеходный переход, то воды почти по щиколотку», — рассказал Properm.ru очевидец. По круглосуточному телефону «Новогор-Прикамье» сообщили, что авария произошла на их сетях. Сроки устранения ЧП и то, сколько домов остались без воды, собеседник уточнить затруднился.