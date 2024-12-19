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Posted 19 декабря, 16:24

Published 19 декабря, 16:24

Modified 19 декабря, 16:32

Updated 19 декабря, 16:32

В Перми из-за коммунальной аварии затопило улицу Плеханова

В Перми из-за коммунальной аварии затопило улицу Плеханова

19 декабря 2024, 16:24
Фото: properm.ru.
Авария произошла на сетях «Новогора».

В Перми из-за коммунальной аварии на сетях «Новогор-Прикамье» затопило улицу Плеханова. Сроки устранения аварии пока неизвестны.

«Где ул. Подгорная и пешеходный переход, то воды почти по щиколотку», — рассказал Properm.ru очевидец. По круглосуточному телефону «Новогор-Прикамье» сообщили, что авария произошла на их сетях. Сроки устранения ЧП и то, сколько домов остались без воды, собеседник уточнить затруднился.

Видео: properm.ru.
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