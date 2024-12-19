В Перми недавно открылась первая в регионе школа будущих пап

Posted 19 декабря, 10:12
Published 19 декабря, 10:12
Modified 19 декабря, 10:14
Updated 19 декабря, 10:14
В Перми начала работу первая в регионе школа будущих пап. На протяжении двух месяцев 10 пермяков готовятся к отцовству. Школа организована медицинским психологом женской консультации №1 городской клинической поликлиники №4 Екатериной Романовской, сообщает пресс-служба Минздрава Прикамья.
Проводить занятия с будущими папами неоднократно предлагали пациенты медицинского психолога. Екатерина Романовская изучила вопрос, разработала программу обучения и в октябре провела первое занятие. Уроки и тренинги проходят как очно, так и онлайн. На встречи с мужчинами приглашают врачей, которые дают необходимую информацию. Будущим отцам рассказывают, какие изменения происходят в женском организме после родов, как оказать первую помощь беременной жене и малышу, а также учат ответственно относиться к своему здоровью и разделять домашние обязанности.
По словам Екатерины, будущие папы после обучения чувствуют себя равноправными участниками развития ребенка во время беременности. Курс в школе будущих пап рассчитан на 2-2,5 месяца. По мнению психолога, программа поможет мужчинам стать ответственными отцами.