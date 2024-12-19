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Posted 19 декабря, 10:12

Published 19 декабря, 10:12

Modified 19 декабря, 10:14

Updated 19 декабря, 10:14

Будущих пап в Перми начали учить отцовству и помощи беременным женам

В Перми недавно открылась первая в регионе школа будущих пап

19 декабря 2024, 10:12
Фото: пресс-служба Минздрава Пермского края.

Будущих пап в Перми начали учить отцовству и помощи беременным женам

Сюжет
Медицина в Прикамье
Длительность обучения составляет до 2,5 месяцев.

В Перми начала работу первая в регионе школа будущих пап. На протяжении двух месяцев 10 пермяков готовятся к отцовству. Школа организована медицинским психологом женской консультации №1 городской клинической поликлиники №4 Екатериной Романовской, сообщает пресс-служба Минздрава Прикамья.

Проводить занятия с будущими папами неоднократно предлагали пациенты медицинского психолога. Екатерина Романовская изучила вопрос, разработала программу обучения и в октябре провела первое занятие. Уроки и тренинги проходят как очно, так и онлайн. На встречи с мужчинами приглашают врачей, которые дают необходимую информацию. Будущим отцам рассказывают, какие изменения происходят в женском организме после родов, как оказать первую помощь беременной жене и малышу, а также учат ответственно относиться к своему здоровью и разделять домашние обязанности.

По словам Екатерины, будущие папы после обучения чувствуют себя равноправными участниками развития ребенка во время беременности. Курс в школе будущих пап рассчитан на 2-2,5 месяца. По мнению психолога, программа поможет мужчинам стать ответственными отцами.

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#Общество#Медицина в Прикамье#Пермь#Семья
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