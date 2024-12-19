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Posted 19 декабря, 13:06

Published 19 декабря, 13:06

Modified 19 декабря, 13:08

Updated 19 декабря, 13:08

В Перми рядом с одним из военкоматов построят гостиницу

В Перми рядом с одним из военкоматов построят гостиницу

19 декабря 2024, 13:06
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Военкомат
Заявление застройщика одобрила комиссия по землепользованию.

Рядом со зданием военкомата Пермского района в Верхних Муллах построят гостиницу. Комиссия по землепользованию и застройке Пермского городского округа одобрила заявку застройщика ГК «Оникс» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по ул. 2-й Красавинской, 86, пишет «Коммерсант-Прикамье».

Под гостиницу выделят участок 2224 кв. м. На нем возведут одноэтажную гостиницу на 10 номеров, каждый из которых рассчитан на проживание до трех человек. Кроме того, в отеле предполагается зона кейтеринга, зона отдыха и фонтан.

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#Строительство#Военкомат#Гостиница
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