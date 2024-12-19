В Перми рядом с одним из военкоматов построят гостиницу

Под гостиницу выделят участок 2224 кв. м. На нем возведут одноэтажную гостиницу на 10 номеров, каждый из которых рассчитан на проживание до трех человек. Кроме того, в отеле предполагается зона кейтеринга, зона отдыха и фонтан.