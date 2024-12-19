В Перми рядом с одним из военкоматов построят гостиницу

Posted 19 декабря, 13:06
Published 19 декабря, 13:06
Modified 19 декабря, 13:08
Updated 19 декабря, 13:08
Рядом со зданием военкомата Пермского района в Верхних Муллах построят гостиницу. Комиссия по землепользованию и застройке Пермского городского округа одобрила заявку застройщика ГК «Оникс» о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по ул. 2-й Красавинской, 86, пишет «Коммерсант-Прикамье».
Под гостиницу выделят участок 2224 кв. м. На нем возведут одноэтажную гостиницу на 10 номеров, каждый из которых рассчитан на проживание до трех человек. Кроме того, в отеле предполагается зона кейтеринга, зона отдыха и фонтан.