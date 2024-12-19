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Posted 19 декабря, 07:52

Published 19 декабря, 07:52

Modified 19 декабря, 07:54

Updated 19 декабря, 07:54

Скончался пермский заслуженный конструктор Геннадий Смирнов

В Перми ушел из жизни заслуженный конструктор Геннадий Смирнов

19 декабря 2024, 07:52
Фото: vk.com/reductor_pm.

Скончался пермский заслуженный конструктор Геннадий Смирнов

Благодаря работе пермяка, существуют уникальные модели вертолетов, например, Ми-26.

В Перми во вторник, 17 декабря, скончался лауреат Государственной премии СССР, заслуженный конструктор Геннадий Смирнов. Он создал редукторы и агрегаторы трансмиссий для вертолетов Ми-26, Ми-8, Ми-34, «Ансат», Ми-28Н и Ми-38. Первым на сообщение администрации АО «Редуктор-ПМ» обратило внимание URA.ru.

Геннадий Смирнов родился в 1938 году. Коллеги конструктора говорят, что у него был талант не только придумывать передовые идеи, но и отстаивать и воплощать их в реальность. Он начал карьеру в 1960-е годы в Объединенном конструкторском бюро М. Л. Миля, под руководством Смирнова здесь было создано его главное детище — редуктор ВР-26. Без этого изделия не появился бы вертолет Ми-26.

Предприятие «Редуктор-ПМ» работало с Геннадием Смирновым много лет, он внес большой вклад в развитие конструкторской школы. Все, кто был знаком с мужчиной, отмечали, что он был умен, эрудирован, ироничен, обаятелен и придерживался мудрого оптимизма.

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#Общество#Пермь#Редуктор пм#Утрата
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