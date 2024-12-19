В Перми ушел из жизни заслуженный конструктор Геннадий Смирнов

Posted 19 декабря, 07:52
Published 19 декабря, 07:52
Modified 19 декабря, 07:54
Updated 19 декабря, 07:54
В Перми во вторник, 17 декабря, скончался лауреат Государственной премии СССР, заслуженный конструктор Геннадий Смирнов. Он создал редукторы и агрегаторы трансмиссий для вертолетов Ми-26, Ми-8, Ми-34, «Ансат», Ми-28Н и Ми-38. Первым на сообщение администрации АО «Редуктор-ПМ» обратило внимание URA.ru.
Геннадий Смирнов родился в 1938 году. Коллеги конструктора говорят, что у него был талант не только придумывать передовые идеи, но и отстаивать и воплощать их в реальность. Он начал карьеру в 1960-е годы в Объединенном конструкторском бюро М. Л. Миля, под руководством Смирнова здесь было создано его главное детище — редуктор ВР-26. Без этого изделия не появился бы вертолет Ми-26.
Предприятие «Редуктор-ПМ» работало с Геннадием Смирновым много лет, он внес большой вклад в развитие конструкторской школы. Все, кто был знаком с мужчиной, отмечали, что он был умен, эрудирован, ироничен, обаятелен и придерживался мудрого оптимизма.