В Перми ушел из жизни заслуженный конструктор Геннадий Смирнов

Геннадий Смирнов родился в 1938 году. Коллеги конструктора говорят, что у него был талант не только придумывать передовые идеи, но и отстаивать и воплощать их в реальность. Он начал карьеру в 1960-е годы в Объединенном конструкторском бюро М. Л. Миля, под руководством Смирнова здесь было создано его главное детище — редуктор ВР-26. Без этого изделия не появился бы вертолет Ми-26.