В Перми в школах № 118 и № 123 завершился капитальный ремонт

Posted 19 декабря, 09:20
Published 19 декабря, 09:20
Modified 19 декабря, 09:20
Updated 19 декабря, 09:20
Следует отметить, что кардинальное преобразование старых зданий учебных заведений стало возможным благодаря участию региона в федеральной программе «Модернизация школьных систем образования».
Дмитрий Махонин акцентировал внимание на том, что в регионе продолжаются масштабные ремонтные работы в школах.
По его словам, благодаря решению главы России Владимира Путина и национальным проектам образовательные учреждения приводятся к тем же стандартам, что и новые здания, и отремонтированные корпуса ничем не уступают новым. Кроме того, в рамках программы «Комфортный край» администрация занимается благоустройством школьных территорий. В планах — обновление стадиона в школе № 128, ведь у детей есть стремление к спорту, и его необходимо поддерживать.
Учебный процесс возобновился в начале декабря после ремонта, который стартовал в марте. Обновлены все коммуникации, крыши и фасады, а также проведен косметический ремонт. Закуплена новая мебель и оборудование.
Директор школы № 123 Ирина Попова представила новую концепцию образовательного учреждения, основанную на принципе осознанного выбора. По ее словам, в школе создали все необходимые условия для того, чтобы учащиеся могли рано определиться в своих интересах и выпускники проявляли интерес к предметам естественно-научного и естественно-математического цикла. Кроме того, планируется развивать инженерное, экологическое и IT-направления. Цель — подготовка специалистов для местных предприятий.
В школе также активно продвигается патриотическое воспитание и открыты кадетские классы. С нового учебного года будет реализован ключевой проект «Молодёжно-спортивное движение „ЛИГА ПЦБК“, направленный на дополнительную спортивную подготовку учеников.
Помимо этого, в рамках капремонта приобрели новую мебель, интерактивные доски и компьютеры, учебные материалы для кабинетов биологии, географии, химии и физики, а также музыкальные инструменты. В учреждении создан центр детских инициатив, а для кадетов предусмотрено отдельное пространство с классами. Отремонтированы столовая и спортивный зал, а также появился актовый зал, которого ранее не было.
На территории учебного заведения планируется обустройство зоны для активного отдыха детей, площадки для проведения школьной линейки. Также предусмотрено озеленение и установка скамеек в рамках региональной программы «Комфортный край» по направлению «Школьный двор». Некоторые работы уже завершены в летний и осенний сезоны.
В школе № 118, как отметила директор Ольга Чечулина, новая концепция основана на восприятии здоровья как ключевой ценности для каждого человека. По ее словам, это аспекты физического, социального, эмоционального и интеллектуального здоровья. Для администрации учебного заведения важно создать условия для формирования здоровой личности. По этой причине в школе будет развиваться клубное движение. Например, в школе есть семейный, театральный, спортивный клубы и другие.
Для учащихся школы № 118 также созданы современные условия для образовательного процесса и развития. Обустроены лаборатории для физики и химии, организован агроклуб с гидропонной установкой. Кроме этого, в 2024 году завершится благоустройство территории в рамках проекта «Школьный двор» краевой программы «Комфортный край».
«Для постоянного улучшения качества образовательных результатов нашим детям необходимо создать комфортные условия в школах. Эта задача остаётся и будет оставаться в числе приоритетов городских и краевых властей», — подчеркнул мэр Перми Эдуард Соснин.
В ходе рабочего визита губернатор Прикамья и глава города ознакомились со стадионом «Гайва», рядом с которым будет возведен новый трехэтажный спортивный комплекс с бассейном. Он будет аналогичен бассейну на улице Гашкова, 20а, который открылся в текущем году. В новом комплексе планируется разместить два бассейна, тренажерный зал, зал для общефизической подготовки и сауну. Это даст возможность жителям заниматься плаванием и развивать этот вид спорта. Ожидается, что строительство будет завершено в 2026 году.
Далее Дмитрий Махонин и Эдуард Соснин посетили дворец культуры «Искра», который в декабре отпраздновал свое 45-летие. С момента открытия он активно вносит вклад в культурную жизнь города, проводя ежегодно более 240 мероприятий. В этом году в здании был проведён ремонт: обновлены кабинеты, коридоры, танцевальные классы, закуплены новые зеркала, светодиодные экраны и кондиционеры.
Также была проведена беседа с волонтерами, которые помогают участникам специальной военной операции через инициативу «ТосЯ ZA СВОих». На сегодняшний день данное объединение выпускает 70 различных изделий, а за два года волонтеры уже произвели и отправили на фронт свыше 21 тысячи товаров.
Глава Перми Эдуард Соснин подчеркнул, что всю продукцию передают бойцам, а помощь с логистикой оказывают члены Союза ветеранов боевых действий Орджоникидзевского района. Волонтеры работают ежедневно: кто-то приходит на несколько часов, а кто-то остаётся на целый день. Они приезжают из разных микрорайонов Орджоникидзевского района, а также из Мотовилихи и центра города. Соснин выразил благодарность всем активным жителям за их участие в подготовке маскировочных сетей и другого снаряжения для участников спецоперации.