В Перми в школах № 118 и № 123 завершился капитальный ремонт

В ходе рабочего визита губернатор Прикамья и глава города ознакомились со стадионом «Гайва», рядом с которым будет возведен новый трехэтажный спортивный комплекс с бассейном. Он будет аналогичен бассейну на улице Гашкова, 20а, который открылся в текущем году. В новом комплексе планируется разместить два бассейна, тренажерный зал, зал для общефизической подготовки и сауну. Это даст возможность жителям заниматься плаванием и развивать этот вид спорта. Ожидается, что строительство будет завершено в 2026 году.