Владимир Ефимов рассказал о получении столичным технопарком льготы на аренду земли

Завод находится на востоке Москвы, в районе Соколиная Гора. История предприятия началась почти век назад. Основной продукцией компании раньше были клепаные котлы для котельных. Однако в 1960 году предприятие было переориентировано на выпуск средств автоматизации для энергетической отрасли. С тех пор завод стал одним из ведущих предприятий в данной сфере. За последнее время он существенно расширил специализацию. На его территории был создан технопарк, объединяющий семь предприятий, работающих в разных сферах.