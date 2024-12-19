Владимир Ефимов рассказал о получении столичным технопарком льготы на аренду земли

Posted 19 декабря, 14:59
Published 19 декабря, 14:59
Modified 19 декабря, 15:06
Updated 19 декабря, 15:06
Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства, рассказал, что льгота на аренду земли позволит компании направить дополнительные средства на дальнейшее развитие. Об этом пишет портал mos.ru.
Заммэра Москвы отметил, что в столице работает широкий набор мер поддержки предпринимательства. Одной из таких мер стала пониженная ставка на аренду земли для эксплуатации зданий технопарков — 0,01% от кадастровой стоимости. Для города это станет долгосрочными инвестициями в развитие промышленности и науки. Московский завод тепловой автоматики получил подобную льготу на земельный участок, площадь которого составляет почти 0,1 гектара. Ранее предприятие получило такие же льготы на аренду четырех соседних участков. Это позволит компании ежегодно экономить порядка 4,95 миллиона рублей.
Данная льгота предоставляется на 10 лет. Соответствующее дополнительное соглашение к договору аренды уже заключено. Технопарку нужно будет каждый год подтверждать статус, дающий ему право на пониженную ставку.
Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что завод, который имеет статус технопарка, в общей сложности арендует у города по льготной ставке пять участков совокупной площадью 1,6 гектара. Сэкономленные на аренде средства компания обязуется направить на собственное развитие. Их можно потратить на ремонт помещений, модернизацию производства, исследования и разработки, а также на обучение сотрудников.
Завод находится на востоке Москвы, в районе Соколиная Гора. История предприятия началась почти век назад. Основной продукцией компании раньше были клепаные котлы для котельных. Однако в 1960 году предприятие было переориентировано на выпуск средств автоматизации для энергетической отрасли. С тех пор завод стал одним из ведущих предприятий в данной сфере. За последнее время он существенно расширил специализацию. На его территории был создан технопарк, объединяющий семь предприятий, работающих в разных сферах.