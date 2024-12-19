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Posted 19 декабря, 07:26

Published 19 декабря, 07:26

Modified 19 декабря, 08:49

Updated 19 декабря, 08:49

Врач рассказал о состоянии девушки, которую выбросил с восьмого этажа парень

Врач рассказал о состоянии девушки, которую выбросил с восьмого этажа парень

19 декабря 2024, 07:26
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Детский мир
У девочки-подростка чудом не пострадал ни один внутренний орган.

Врач рассказал о состоянии девочки, которую в Гамово выбросил из окна 17-летний парень. Пострадавшую уже перевели из реанимации, пишет Ural Mash со ссылкой на хирурга ГКБ им. Тверье Сергея Булатова.

За жизнь пациентки сражалась команда медиков разных профилей — от травматологов до рентгенологов. Чудом внутренние органы девочки не пострадали при падении. По словам врача, у нее диагностировали ушиб мозга, также сломаны рука и нога, а подростка перевели в детскую больницу.

UPD В краевом Минздраве Properm.ru, девушка находится в тяжелом состоянии, она продолжает получать необходимое лечение в отделении анестезиологии-реанимации.

Напомним, ночью 16 декабря в селе Гамово рядом с многоэтажкой нашли тело 17-летнего юноши с травмами, характерными при падении с высоты. Девушка с аналогичными травмами была госпитализирована. Ситуацию прояснила видеозапись, которая появилась в соцсетях: на кадрах видно, что парень выталкивает из окна девушку, а затем прыгает вниз сам.

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#Детский мир#Упал с высоты#Подростки#Падение#Падение с высоты
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