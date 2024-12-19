Выяснили подробности ДТП, где погибла сотрудница кудымкарской налоговой

Известно, что 18 декабря около 16:10 местного по автодороге Кудымкар — Гайны двигался автомобиль Lada VESTA под управлением мужчины 1991 г. р. Предварительно установлено, что на 22 км водитель не выбрал безопасную скорость движения соответствующую погодным условиям и допустил занос с выездом на полосу встречного движения, где произошло столкновение с другим автомобилем Lada VESTA.