Выяснили подробности ДТП, где погибла сотрудница кудымкарской налоговой

Posted 19 декабря, 11:13
Published 19 декабря, 11:13
Modified 19 декабря, 11:19
Updated 19 декабря, 11:19
По факту ДТП со смертельным исходом на автодороге Гайны — Кудымкар возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ, ведется следствие, сообщили журналисту Properm.ru в пресс-службе регионального главка МВД.
Известно, что 18 декабря около 16:10 местного по автодороге Кудымкар — Гайны двигался автомобиль Lada VESTA под управлением мужчины 1991 г. р. Предварительно установлено, что на 22 км водитель не выбрал безопасную скорость движения соответствующую погодным условиям и допустил занос с выездом на полосу встречного движения, где произошло столкновение с другим автомобилем Lada VESTA.
В результате ДТП пострадали водитель и две пассажирки первого автомобиля, их госпитализировали. В дальнейшем одна из пострадавших от полученных травм скончалась в больнице.
Как стало известно из сообщения трудинспекции, вчера, 18 декабря сотрудники Межрайонной ИФНС России № 1 по Пермскому краю возвращались на служебном автомобиле с семинара в Гайнах и попали в ДТП на участке дороги «Перково — Кудымкар». В результате ДТП пострадали трое сотрудника, среди них была заместитель начальника отдела работы с налогоплательщиками. Пятидесятилетняя женщина погибла.