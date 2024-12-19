properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 декабря, 11:13

Published 19 декабря, 11:13

Modified 19 декабря, 11:19

Updated 19 декабря, 11:19

Выяснили подробности ДТП, где погибла сотрудница кудымкарской налоговой

Выяснили подробности ДТП, где погибла сотрудница кудымкарской налоговой

19 декабря 2024, 11:13
Фото: 1MI.
Ранее в инспекции труда рассказали о гибели сотрудницы налоговой службы в ДТП под Кудымкаром.

По факту ДТП со смертельным исходом на автодороге Гайны — Кудымкар возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ, ведется следствие, сообщили журналисту Properm.ru в пресс-службе регионального главка МВД.

Известно, что 18 декабря около 16:10 местного по автодороге Кудымкар — Гайны двигался автомобиль Lada VESTA под управлением мужчины 1991 г. р. Предварительно установлено, что на 22 км водитель не выбрал безопасную скорость движения соответствующую погодным условиям и допустил занос с выездом на полосу встречного движения, где произошло столкновение с другим автомобилем Lada VESTA.

В результате ДТП пострадали водитель и две пассажирки первого автомобиля, их госпитализировали. В дальнейшем одна из пострадавших от полученных травм скончалась в больнице.

Как стало известно из сообщения трудинспекции, вчера, 18 декабря сотрудники Межрайонной ИФНС России № 1 по Пермскому краю возвращались на служебном автомобиле с семинара в Гайнах и попали в ДТП на участке дороги «Перково — Кудымкар». В результате ДТП пострадали трое сотрудника, среди них была заместитель начальника отдела работы с налогоплательщиками. Пятидесятилетняя женщина погибла.

#Происшествия#Жертвы дтп#Дтп в пермском крае#Смертельное дтп#Смертельная автоавария
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика