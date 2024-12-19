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Posted 19 декабря, 03:51

Published 19 декабря, 03:51

Modified 19 декабря, 03:53

Updated 19 декабря, 03:53

В Горнозаводском округе вечером 18 декабря в ДТП погиб водитель грузовика

Занос на снежной дороге привел к гибели водителя в Горнозаводском округе

19 декабря 2024, 03:51
Фото: Telegram-канал «ЧП Пермь».

В Горнозаводском округе вечером 18 декабря в ДТП погиб водитель грузовика

Сюжет
Дтп
Мужчина не справился с управлением.

Вечером среды, 18 декабря, в Горнозаводском городском округе случилось смертельное ДТП. По предварительным данным, около 16:50 по дороге «Горнозаводск — граница Свердловской области» в направлении Горнозаводска за рулем грузового автомобиля Sitrak ехал 58-летний мужчина. На 13 километре его машину занесло на спуске и вынесло на полосу встречного движения, по которой ехали «КамАЗ» под управлением 35-летнего водителя и ГАЗ под управлением 41-летнего мужчины. Автомобили столкнулись.

Фото: скриншот видео Госавтоинспекции Пермского края

В результате аварии водитель Sitrak скончался от полученных травм на месте инцидента. Водитель «КамАЗа» с травмами госпитализирован в больницу. В пресс-службе Госавтоинспекции Пермского края сообщают, что проводится проверка, выясняются обстоятельства ДТП.

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