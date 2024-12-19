Занос на снежной дороге привел к гибели водителя в Горнозаводском округе

Вечером среды, 18 декабря, в Горнозаводском городском округе случилось смертельное ДТП. По предварительным данным, около 16:50 по дороге «Горнозаводск — граница Свердловской области» в направлении Горнозаводска за рулем грузового автомобиля Sitrak ехал 58-летний мужчина. На 13 километре его машину занесло на спуске и вынесло на полосу встречного движения, по которой ехали «КамАЗ» под управлением 35-летнего водителя и ГАЗ под управлением 41-летнего мужчины. Автомобили столкнулись.