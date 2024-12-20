Два миллиарда рублей задолжали пермяки за ЖКХ

На этой неделе во всех населенных пунктах Прикамья судебные приставы разыскивали должников за жилищно-коммунальные услуги. У тех, чей долг превышал 3 тыс. рублей, изымали имущество: автомобили, телевизоры, «умные колонки» и прочую электронику. Но только в том случае, если они отказывались тут же погасить задолженность. Взысканные деньги будут направлены на улучшение коммунальных сетей и всей инфраструктуры региона.