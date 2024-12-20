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Posted 20 декабря, 06:47

Published 20 декабря, 06:47

Modified 20 декабря, 06:49

Updated 20 декабря, 06:49

Два миллиарда рублей задолжали пермяки за ЖКХ

Два миллиарда рублей задолжали пермяки за ЖКХ

20 декабря 2024, 06:47
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Коммунальный рай
У тех, чей долг превысил три тысячи рублей, изымают имущество.

Жители Пермского края совместными усилиями в 2024 году накопили двухмиллиардный долг за свет, тепло и газ. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФССП.

На этой неделе во всех населенных пунктах Прикамья судебные приставы разыскивали должников за жилищно-коммунальные услуги. У тех, чей долг превышал 3 тыс. рублей, изымали имущество: автомобили, телевизоры, «умные колонки» и прочую электронику. Но только в том случае, если они отказывались тут же погасить задолженность. Взысканные деньги будут направлены на улучшение коммунальных сетей и всей инфраструктуры региона.

Узнать о долге и оплатить его можно с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств», размещенного на интернет-сайте ГУФССП России по Пермскому краю.

Напомним, в середине декабря жители Чусового получили ноябрьские квитанции за отопление и увидели, что суммы в них почти в два раза превышают значения октября. За октябрь текущего года жительнице одного из домов было начислено около 3,8 тыс. рублей, а за ноябрь — почти 7 тыс.

Глава Чусового Сергей Белов заявил, что «люди поддаются на провокации и неверно интерпретируют информацию».

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#Коммунальный рай#Долги#Жкх#Судебные приставы
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