Два миллиарда рублей задолжали пермяки за ЖКХ

Posted 20 декабря, 06:47
Published 20 декабря, 06:47
Modified 20 декабря, 06:49
Updated 20 декабря, 06:49
Жители Пермского края совместными усилиями в 2024 году накопили двухмиллиардный долг за свет, тепло и газ. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФССП.
На этой неделе во всех населенных пунктах Прикамья судебные приставы разыскивали должников за жилищно-коммунальные услуги. У тех, чей долг превышал 3 тыс. рублей, изымали имущество: автомобили, телевизоры, «умные колонки» и прочую электронику. Но только в том случае, если они отказывались тут же погасить задолженность. Взысканные деньги будут направлены на улучшение коммунальных сетей и всей инфраструктуры региона.
Узнать о долге и оплатить его можно с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств», размещенного на интернет-сайте ГУФССП России по Пермскому краю.
Напомним, в середине декабря жители Чусового получили ноябрьские квитанции за отопление и увидели, что суммы в них почти в два раза превышают значения октября. За октябрь текущего года жительнице одного из домов было начислено около 3,8 тыс. рублей, а за ноябрь — почти 7 тыс.
Глава Чусового Сергей Белов заявил, что «люди поддаются на провокации и неверно интерпретируют информацию».