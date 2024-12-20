Ефимов: В Войковском районе Москвы по программе КРТ создадут деловое пространство

По его данным, на данном участке, расположенном рядом с Ленинградским шоссе, планируется создание современного делового пространства. Общая сумма инвестиций составит 13,27 миллиарда рублей, а ежегодный эффект для бюджета превысит 730 миллионов рублей. В итоге в Войковском районе будет создано более 1,7 тысячи новых рабочих мест, сообщает mos.ru.