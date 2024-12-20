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Posted 20 декабря, 07:38

Published 20 декабря, 07:38

Modified 20 декабря, 07:38

Updated 20 декабря, 07:38

Ефимов: В Войковском районе Москвы по программе КРТ создадут деловое пространство

Ефимов: В Войковском районе Москвы по программе КРТ создадут деловое пространство

20 декабря 2024, 07:38
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
Участок площадью 1,45 гектара на севере Москвы ожидает редевелопмент в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Проект соответствующего решения опубликован на официальном сайте правительства столицы.

Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов.

По его данным, на данном участке, расположенном рядом с Ленинградским шоссе, планируется создание современного делового пространства. Общая сумма инвестиций составит 13,27 миллиарда рублей, а ежегодный эффект для бюджета превысит 730 миллионов рублей. В итоге в Войковском районе будет создано более 1,7 тысячи новых рабочих мест, сообщает mos.ru.

Территория участка граничит с улицей Космонавта Волкова, а в непосредственной близости находятся станции Стрешнево МЦД-2 и «Войковская» Замоскворецкой линии метро. На текущий момент на этом участке располагаются устаревшие здания.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что в рамках нового проекта на данной территории планируется строительство бизнес-центра с наземной парковкой. Внутри этого комплекса разместятся торговые павильоны, филиалы банков, офисные помещения, фитнес-клубы и другие объекты. Общая площадь данной недвижимости составит 68 тысяч квадратных метров. Также будет проведено озеленение территории и появятся новые дороги.

В рамках программы КРТ создаются многофункциональные городские кварталы, которые заменят устаревшие промышленные зоны и неэффективно используемые участки. В таких кварталах будут спроектированы дороги, современное жилье и необходимая инфраструктура. В данный момент в Москве в разных стадиях разработки и реализации находится 236 проектов КРТ общей площадью свыше 3,1 тысячи гектаров. Эта работа осуществляется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.

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