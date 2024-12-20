Ефимов: В Войковском районе Москвы по программе КРТ создадут деловое пространство

Posted 20 декабря, 07:38
Published 20 декабря, 07:38
Modified 20 декабря, 07:38
Updated 20 декабря, 07:38
Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов.
По его данным, на данном участке, расположенном рядом с Ленинградским шоссе, планируется создание современного делового пространства. Общая сумма инвестиций составит 13,27 миллиарда рублей, а ежегодный эффект для бюджета превысит 730 миллионов рублей. В итоге в Войковском районе будет создано более 1,7 тысячи новых рабочих мест, сообщает mos.ru.
Территория участка граничит с улицей Космонавта Волкова, а в непосредственной близости находятся станции Стрешнево МЦД-2 и «Войковская» Замоскворецкой линии метро. На текущий момент на этом участке располагаются устаревшие здания.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что в рамках нового проекта на данной территории планируется строительство бизнес-центра с наземной парковкой. Внутри этого комплекса разместятся торговые павильоны, филиалы банков, офисные помещения, фитнес-клубы и другие объекты. Общая площадь данной недвижимости составит 68 тысяч квадратных метров. Также будет проведено озеленение территории и появятся новые дороги.
В рамках программы КРТ создаются многофункциональные городские кварталы, которые заменят устаревшие промышленные зоны и неэффективно используемые участки. В таких кварталах будут спроектированы дороги, современное жилье и необходимая инфраструктура. В данный момент в Москве в разных стадиях разработки и реализации находится 236 проектов КРТ общей площадью свыше 3,1 тысячи гектаров. Эта работа осуществляется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.