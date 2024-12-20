Экс-главе муниципального «Водоканала» не удалось обжаловать свой арест

Экс-руководителя «Водоканала» обвиняют в мошенничестве с муниципальными контрактами на строительство и ремонты водоводов. По версии следствия, договоры заключались со сторонними организациями, работы проводились силами сотрудников «Водоканала». Кроме того, в муниципальную организацию были трудоустроены люди, связанные с аффилированным Богомолову ООО «Теплосервис».