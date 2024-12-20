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Posted 20 декабря, 13:00

Published 20 декабря, 13:00

Modified 20 декабря, 13:03

Updated 20 декабря, 13:03

Экс-главе муниципального «Водоканала» не удалось обжаловать свой арест

Экс-главе муниципального «Водоканала» не удалось обжаловать свой арест

20 декабря 2024, 13:00
Фото: 1MI/Искра-Кунгур.
Виновным в мошенничестве себя директор кунгурского МУП «Водоканал» не признает.

Судья Валерий Тушнолобов сегодня, 20 декабря, отказал адвокатам бывшего директора кунгурского МУП «Водоканал» Андрея Богомолова в смягчении меры пресечения. Он не усмотрел нарушений со стороны следствия, ходатайствовавшего в продлении для бывшего муниципального служащего домашнего ареста еще на месяц, до 15 января.

Кунгурский районный суд продлил меру пресечения Богомолову неделей ранее.

Экс-руководителя «Водоканала» обвиняют в мошенничестве с муниципальными контрактами на строительство и ремонты водоводов. По версии следствия, договоры заключались со сторонними организациями, работы проводились силами сотрудников «Водоканала». Кроме того, в муниципальную организацию были трудоустроены люди, связанные с аффилированным Богомолову ООО «Теплосервис».

В уголовном деле Богомолова есть упоминания о двух элитных автомобилях, которые использовал мужчина. Его собственный Audi A6 следствие арестовало, а BMW X5, находящимся на балансе «Теплосервиса», Богомолов пользовался для личных поездок.

Богомолова задержали на рабочем месте 15 мая. Ему было предъявлено обвинение в мошенничестве с деньгами муниципального предприятия (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Бывшему кандидату в главы Кунгура и сотруднику МВД вменяется хищение из бюджета КГУП «Водоканал» более 2 млн рублей.

Суд не отдал Audi A6 бывшему директору кунгурского «Водоканала»
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