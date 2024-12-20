Экс-главе муниципального «Водоканала» не удалось обжаловать свой арест

Posted 20 декабря, 13:00
Published 20 декабря, 13:00
Modified 20 декабря, 13:03
Updated 20 декабря, 13:03
Судья Валерий Тушнолобов сегодня, 20 декабря, отказал адвокатам бывшего директора кунгурского МУП «Водоканал» Андрея Богомолова в смягчении меры пресечения. Он не усмотрел нарушений со стороны следствия, ходатайствовавшего в продлении для бывшего муниципального служащего домашнего ареста еще на месяц, до 15 января.
Кунгурский районный суд продлил меру пресечения Богомолову неделей ранее.
Экс-руководителя «Водоканала» обвиняют в мошенничестве с муниципальными контрактами на строительство и ремонты водоводов. По версии следствия, договоры заключались со сторонними организациями, работы проводились силами сотрудников «Водоканала». Кроме того, в муниципальную организацию были трудоустроены люди, связанные с аффилированным Богомолову ООО «Теплосервис».
В уголовном деле Богомолова есть упоминания о двух элитных автомобилях, которые использовал мужчина. Его собственный Audi A6 следствие арестовало, а BMW X5, находящимся на балансе «Теплосервиса», Богомолов пользовался для личных поездок.
Богомолова задержали на рабочем месте 15 мая. Ему было предъявлено обвинение в мошенничестве с деньгами муниципального предприятия (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Бывшему кандидату в главы Кунгура и сотруднику МВД вменяется хищение из бюджета КГУП «Водоканал» более 2 млн рублей.