Эпоха Крысиного короля. Балет «Щелкунчик» как мера самоуважения

В общем, если честно, то мы реально не понимаем цели «динамического ценообразования», как и его смысла. Как и не понимаем, зачем тогда оплачивать театральные постановки из бюджета. Вы ответите: «искусство бесценно, гонорары звезд, создание спектакля стоит баснословных денег». Всё так. Но тогда давайте честно: «Музыкальный театр — место для богатых. Многодетные и прочий средний класс, ваше место на галерке или в драме». Мы это прямо в лоб поймем и не будем высказывать никаких социалистических идей с доступным для обычного зрителя музыкальным театром. И запомним себе на Новый год, что билеты по 700 рублей на галерке нужно начинать закупать уже в сентябре.