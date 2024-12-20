Эпоха Крысиного короля. Балет «Щелкунчик» как мера самоуважения

Posted 20 декабря, 04:00
Published 20 декабря, 04:00
Modified 20 декабря, 04:40
Updated 20 декабря, 04:40
Как минимум у двадцати пермяков есть возможность начать праздновать Новый год со сказки — билетов на на дневной и вечерний спектакль 31 декабря на «Щелкунчик» в театральной кассе еще полно. Представляете себе: театр, красный бархатный занавес, меркнет свет и — самое романтичное па-де-де или «Вальс цветов»… Сказка! Только с одним «но»: минимум, который пермяки должны держать в кошельке, чтобы она стала былью, — минимум 25 тыс. рублей для двоих. Если вы хотите пойти всей семьей, с детьми или пожилыми родителями, то придется выложить за новогоднее счастье среднюю зарплату среднего пермяка.
В Большом театре пошли дальше: билеты 1 декабря продавали с аукциона. Комплект из четырех билетов (к примеру, на семью с двумя детьми) ушел с молотка за 1,2 млн рублей при начальной цене в 200 тыс. рублей. Как заявили в театре, часть средств, вырученных с аукциона, пойдет на поддержку артистов театра.
«Да кому это нужно?!» — скажете вы. Можно и дома прекрасно провести новогодний вечер, с оливье, мерцающим телевизором и новогодними курантами.
Как нам с вами (возможно, и справедливо) ответили через другие пермские издания на заметку о недоступности билетов в пермскую оперу, и в частности на «Щелкунчик», — «сами виноваты, поздно спохватились». Потому что в начале сезона «на предновогодний показ 31 декабря начальная цена билетов составила 700 рублей», но к концу ноября, при динамическом ценообразовании, остались билеты только по 12 тысяч (но хорошие), а были по 700 (но вчера).
Конечно, можно обойтись и без «Щелкунчика», и без Надежды Павловой, и без «Кармен» с «Жизелью». Кстати, на последнюю билеты можно купить только на март (вроде и заранее), но за 4 тыс. рублей. Вангуем, что такой подарок ближе к Международному женскому дню из-за «динамического ценообразования» подорожает тоже раза в три, если останется в кассе, конечно.
Вот только как быть с тем, что «искусство должно принадлежать народу», а точнее — что театр живет и развивается не только за счет антрепризы, зрителей и меценатов, а и в счет регионального бюджета (шесть спектаклей в год по госзаданию). И что в стране как-то так сложилось с доступностью высокого музыкального искусства ширнармассам, что обычная воспитатель детского сада или учительница литературы сможет рассказывать детям о великой силе культуры только по роликам на заторможенном ютубчике или тормозящем рутубе.
Впору вспомнить дореволюционные времена, когда благотворительные спектакли для театральных меценатов проводили с простой целью: дать возможность небогатой интеллигенции посмотреть оперу. Как пишут историки, в середине позапрошлого века в Императорских театрах «Русское театральное общество» находило «спонсоров» для того же благотворительного «Щелкунчика», когда меценаты выкупали билеты, а общество раздавало их в госпитали, гимназии, университеты и по разным другим организациям.
У нас же благотворительность трактуется немного иначе: спонсорские и прочие поступления театры пускают на оплату актерам, но бесплатных билетов для небогатых граждан от этого не добавляется. Напротив, к примеру, на тот же «Дягилевский» цены только растут, хотя фестиваль организуют на деньги бюджета и меценатов. Чудны дела твои, Мельпомена!
В общем, если честно, то мы реально не понимаем цели «динамического ценообразования», как и его смысла. Как и не понимаем, зачем тогда оплачивать театральные постановки из бюджета. Вы ответите: «искусство бесценно, гонорары звезд, создание спектакля стоит баснословных денег». Всё так. Но тогда давайте честно: «Музыкальный театр — место для богатых. Многодетные и прочий средний класс, ваше место на галерке или в драме». Мы это прямо в лоб поймем и не будем высказывать никаких социалистических идей с доступным для обычного зрителя музыкальным театром. И запомним себе на Новый год, что билеты по 700 рублей на галерке нужно начинать закупать уже в сентябре.
Вот только возникает вопрос: отчего же совсем недавно, когда Пермский оперный был репертуарным театром (и даже уже в двухтысячных), каждый вечер в театре шли разные спектакли, и билеты были доступны разным слоям населения? Или почему можно приехать в столицу (хоть главную, хоть Северную) и купить билеты в Ленком или БДТ на сегодня и по цене в пределах пары тысяч? Впрочем, в Театр-Театр за эти деньги тоже можно сходить. Или в «У Моста» (если достать билеты).
Только отчего-то нам кажется, что государственный театр может (и должен) заниматься не только (и не столько) зарабатыванием денег за счет бюджета и меценатов, но и нести некую культурную миссию. Мы же все «за» создание прекрасного будущего, в котором люди образованы и не чужды прекрасного. Которое внезапно осталось в прошлом с его царским режимом и общественной несправедливостью.
Хочется всё же завершить на сказочном, с которого и начали, со сказки. В которой «Щелкунчик» победит в каждом из нас душу Крысиного короля. И все новогодние подарки обязательно достанутся детям. Потому что именно им обязательно нужно замереть от счастья при первых звуках «Вальса цветов» и поверить, что добро сильнее.