Китайцы вывезли из Прикамья втрое больше березы, чем годом ранее

С 1 января по 17 декабря этого года из Пермского края вывезено 7,97 тыс. кубометров пиломатериалов и круглой древесины из березы в Китай. Это выше в 3,2 раза аналогичного периода 2023 года, сообщают в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.