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Posted 20 декабря, 11:39

Published 20 декабря, 11:39

Modified 20 декабря, 11:41

Updated 20 декабря, 11:41

Из Пермского края в три раза увеличился экспорт лесопродукции из березы в Китай

Китайцы вывезли из Прикамья втрое больше березы, чем годом ранее

20 декабря 2024, 11:39
Фото: 1MI.

Из Пермского края в три раза увеличился экспорт лесопродукции из березы в Китай

Из региона вывезено 7,97 тыс. кубометров пиломатериалов и круглой древесины из березы

С 1 января по 17 декабря этого года из Пермского края вывезено 7,97 тыс. кубометров пиломатериалов и круглой древесины из березы в Китай. Это выше в 3,2 раза аналогичного периода 2023 года, сообщают в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

В минувшем году в Поднебесную было отправлено 2,45 тыс. кубометров березы в пиломатериалах и кругляке.

Так, 13 декабря 2024 года Управлением в Юрлинском муниципальном округе был проведен карантинный фитосанитарный контроль 1 тыс. кубометров лесопродукции, готовящейся к отправке в Китай.

Были отобраны образцы древесной продукции и переданы в Пермский филиал ФГБУ «ВНИИКР». Лабораторная экспертиза подтвердила отсутствие карантинных вредных организмов.

Всего же с начала 2024 года на средину ноября из Пермского края было вывезено в Китай 175 тыс. 644 кубометров лесопродукции.

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#Экономика#Лес#Экспорт#Лес рубят#Китай
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