Китайцы вывезли из Прикамья втрое больше березы, чем годом ранее

Posted 20 декабря, 11:39
Published 20 декабря, 11:39
Modified 20 декабря, 11:41
Updated 20 декабря, 11:41
С 1 января по 17 декабря этого года из Пермского края вывезено 7,97 тыс. кубометров пиломатериалов и круглой древесины из березы в Китай. Это выше в 3,2 раза аналогичного периода 2023 года, сообщают в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
В минувшем году в Поднебесную было отправлено 2,45 тыс. кубометров березы в пиломатериалах и кругляке.
Так, 13 декабря 2024 года Управлением в Юрлинском муниципальном округе был проведен карантинный фитосанитарный контроль 1 тыс. кубометров лесопродукции, готовящейся к отправке в Китай.
Были отобраны образцы древесной продукции и переданы в Пермский филиал ФГБУ «ВНИИКР». Лабораторная экспертиза подтвердила отсутствие карантинных вредных организмов.
Всего же с начала 2024 года на средину ноября из Пермского края было вывезено в Китай 175 тыс. 644 кубометров лесопродукции.