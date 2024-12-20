Критика Губерниева и попытка убийства девочки в Гамово. Главное за неделю в Прикамье

Однако центральные коммуникации в деревне почти не обновляются. Они были проложены еще в 1950-х годах и сейчас обветшали. Новостройки на 300-500 квартир подсоединяют к старым сетям, из-за чего часто возникают аварии. Есть и другие проблемы. Жители Кондратово надеются, что открытое письмо к президенту России поможет достучаться до властей и улучшить жизнь в населенном пункте.