Критика Губерниева и попытка убийства девочки в Гамово. Главное за неделю в Прикамье

Posted 20 декабря, 12:59
Published 20 декабря, 12:59
Modified 20 декабря, 12:59
Updated 20 декабря, 12:59
Жители деревни Кондратово заняты сбором подписей под открытым письмом, адресованным президенту России Владимиру Путину. В последнее время в Кондратово строят много новых многоквартирных домов, так как она привлекает строительные компании.
Однако центральные коммуникации в деревне почти не обновляются. Они были проложены еще в 1950-х годах и сейчас обветшали. Новостройки на 300-500 квартир подсоединяют к старым сетям, из-за чего часто возникают аварии. Есть и другие проблемы. Жители Кондратово надеются, что открытое письмо к президенту России поможет достучаться до властей и улучшить жизнь в населенном пункте.
Хирург городской клинической больницы имени Тверье Сергей Булатов рассказал о состоянии школьницы, которую ночью 16 декабря в Гамово с балкона восьмого этажа толкнул 17-летний юноша. По данным врача, внутренние органы девочки лишь чудом не пострадали при падении.
В Минздраве Пермского края сообщили Properm.ru, что школьница находится в тяжелом состоянии. Пациентке предоставляется все необходимое лечение в отделении анестезиологии-реанимации.
На автодороге «Гайны — Кудымкар» в среду, 18 декабря, случилось смертельное ДТП. Автомобиль, в котором находилась 50-летняя женщина и еще двое сотрудников налоговой службы, занесло из-за маневра водителя.
В результате столкновения с другой легковушкой три человека пострадали, включая виновника аварии. Возбуждено уголовное дело. Погибшая 50-летняя женщина работала замначальника отдела работы с налогоплательщиками.
Жук-короед, также известный как уссурийский полиграф, наносит все больше ущерба пихтам и елям в Пермском крае. В конце ноября специалисты Россельхознадзора сообщали, что площадь поврежденных лесов составляет около 362 га.
Мы заинтересовались, будет ли жук так же активен зимой, как в теплые сезоны. Ответ на этот вопрос дала доцент кафедры биогеоценологии и охраны природы ПГНИУ Людмила Иванчина.
Известный телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев приехал в город Чайковский Пермского края на соревнования. И тут же возмутился, как плохо убирают снег.
В своем Telegram-канале Губерниев призвал чиновников ликвидировать снежные заносы. Он записал видео, в котором показал, что дороги практически в центре города завалены снегом. Позже, к слову, снегоуборочная техника вышла на улицы Чайковского — интересно, совпадение ли?