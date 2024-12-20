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Posted 20 декабря, 12:59

Published 20 декабря, 12:59

Modified 20 декабря, 12:59

Updated 20 декабря, 12:59

Критика Губерниева и попытка убийства девочки в Гамово. Главное за неделю в Прикамье

Критика Губерниева и попытка убийства девочки в Гамово. Главное за неделю в Прикамье

20 декабря 2024, 12:59
Фото: пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю; Telegram-канал «Реальный Губер».
Рассказываем о самых интересных новостях уходящих будней.

Обращение жителей деревни к Путину

Жители деревни Кондратово заняты сбором подписей под открытым письмом, адресованным президенту России Владимиру Путину. В последнее время в Кондратово строят много новых многоквартирных домов, так как она привлекает строительные компании.

Однако центральные коммуникации в деревне почти не обновляются. Они были проложены еще в 1950-х годах и сейчас обветшали. Новостройки на 300-500 квартир подсоединяют к старым сетям, из-за чего часто возникают аварии. Есть и другие проблемы. Жители Кондратово надеются, что открытое письмо к президенту России поможет достучаться до властей и улучшить жизнь в населенном пункте.

Состояние девочки, выброшенной из окна многоэтажки

Хирург городской клинической больницы имени Тверье Сергей Булатов рассказал о состоянии школьницы, которую ночью 16 декабря в Гамово с балкона восьмого этажа толкнул 17-летний юноша. По данным врача, внутренние органы девочки лишь чудом не пострадали при падении.

В Минздраве Пермского края сообщили Properm.ru, что школьница находится в тяжелом состоянии. Пациентке предоставляется все необходимое лечение в отделении анестезиологии-реанимации.

Гибель сотрудницы налоговой службы в ДТП

На автодороге «Гайны — Кудымкар» в среду, 18 декабря, случилось смертельное ДТП. Автомобиль, в котором находилась 50-летняя женщина и еще двое сотрудников налоговой службы, занесло из-за маневра водителя.

В результате столкновения с другой легковушкой три человека пострадали, включая виновника аварии. Возбуждено уголовное дело. Погибшая 50-летняя женщина работала замначальника отдела работы с налогоплательщиками.

Еще немного об опасном поедателе хвойных лесов

Жук-короед, также известный как уссурийский полиграф, наносит все больше ущерба пихтам и елям в Пермском крае. В конце ноября специалисты Россельхознадзора сообщали, что площадь поврежденных лесов составляет около 362 га.

Мы заинтересовались, будет ли жук так же активен зимой, как в теплые сезоны. Ответ на этот вопрос дала доцент кафедры биогеоценологии и охраны природы ПГНИУ Людмила Иванчина.

Критика властей от известного спортивного комментатора

Известный телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев приехал в город Чайковский Пермского края на соревнования. И тут же возмутился, как плохо убирают снег.

В своем Telegram-канале Губерниев призвал чиновников ликвидировать снежные заносы. Он записал видео, в котором показал, что дороги практически в центре города завалены снегом. Позже, к слову, снегоуборочная техника вышла на улицы Чайковского — интересно, совпадение ли?

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