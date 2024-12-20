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Posted 20 декабря, 10:00

Published 20 декабря, 10:00

Modified 20 декабря, 10:13

Updated 20 декабря, 10:13

Медики пермской скорой незаконно передавали похоронщикам данные об умерших

Медики пермской скорой незаконно передавали похоронщикам данные об умерших

20 декабря 2024, 10:00
Фото: 1MI.
Сюжет
Возле кормушки
Ритуальная компания получила доступ к адресам умерших для заключения контракта с родственниками.

В Перми возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника пермской станции скорой помощи. Его обвиняют в нарушение неприкосновенности частной жизни с использованием своего служебного положения (ч. 2 ст. 137 УК РФ).

По данным следствия, несколько лет сотрудники ГБУЗ ПК «Пермская станция скорой медицинской помощи» (ПССМП) незаконно передавали за вознаграждение одному из ритуальных агентств города Перми данные об умерших, в том числе — контакты и адреса их близких родственников. Это позволяло сотрудникам ритуального агентства в числе первых приезжать по адресу, где умер человек, а также оказывать давление на его близких родственников, принуждая заключить договор именно с их агентством.

Как пояснили журналисту Properm.ru в краевом минздраве, ПССМП не имеет договорных и не договорных отношений с ритуальными/похоронными организациями, агентствами и лицами, оказывающими ритуальные услуги. Все сотрудники ПССМП ознакомлены под роспись с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» и Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (в том числе с требованиями, содержащимися в ст. 13) и с приказами по учреждению о соблюдении врачебной тайны. Администрации станции скорой помощи сотрудничает с правоохранительными органами при проведении следственных и процессуальных действий.

Следствием СК России и полицейскими проведены обыски на Пермской станции скорой медицинской помощи, в офисе одного из ритуальных агентств города Перми, а также в жилищах фигурантов уголовного дела — сотрудников центральной подстанции.

Сейчас следователи допрашивают свидетелей, проводят осмотры предметов и документов, проводят иные следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, а также установление полного круга лиц, причастных к совершению преступления.

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