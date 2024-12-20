Медики пермской скорой незаконно передавали похоронщикам данные об умерших

Как пояснили журналисту Properm.ru в краевом минздраве, ПССМП не имеет договорных и не договорных отношений с ритуальными/похоронными организациями, агентствами и лицами, оказывающими ритуальные услуги. Все сотрудники ПССМП ознакомлены под роспись с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» и Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (в том числе с требованиями, содержащимися в ст. 13) и с приказами по учреждению о соблюдении врачебной тайны. Администрации станции скорой помощи сотрудничает с правоохранительными органами при проведении следственных и процессуальных действий.