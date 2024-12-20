Медики пермской скорой незаконно передавали похоронщикам данные об умерших

Posted 20 декабря, 10:00
Published 20 декабря, 10:00
Modified 20 декабря, 10:13
Updated 20 декабря, 10:13
В Перми возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника пермской станции скорой помощи. Его обвиняют в нарушение неприкосновенности частной жизни с использованием своего служебного положения (ч. 2 ст. 137 УК РФ).
По данным следствия, несколько лет сотрудники ГБУЗ ПК «Пермская станция скорой медицинской помощи» (ПССМП) незаконно передавали за вознаграждение одному из ритуальных агентств города Перми данные об умерших, в том числе — контакты и адреса их близких родственников. Это позволяло сотрудникам ритуального агентства в числе первых приезжать по адресу, где умер человек, а также оказывать давление на его близких родственников, принуждая заключить договор именно с их агентством.
Как пояснили журналисту Properm.ru в краевом минздраве, ПССМП не имеет договорных и не договорных отношений с ритуальными/похоронными организациями, агентствами и лицами, оказывающими ритуальные услуги. Все сотрудники ПССМП ознакомлены под роспись с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» и Федерального закона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (в том числе с требованиями, содержащимися в ст. 13) и с приказами по учреждению о соблюдении врачебной тайны. Администрации станции скорой помощи сотрудничает с правоохранительными органами при проведении следственных и процессуальных действий.
Следствием СК России и полицейскими проведены обыски на Пермской станции скорой медицинской помощи, в офисе одного из ритуальных агентств города Перми, а также в жилищах фигурантов уголовного дела — сотрудников центральной подстанции.
Сейчас следователи допрашивают свидетелей, проводят осмотры предметов и документов, проводят иные следственные и процессуальные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, а также установление полного круга лиц, причастных к совершению преступления.