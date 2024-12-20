Накал, сравнимый с плей-офф. ХК «Молот» победил четвертый раз подряд

Posted 20 декабря, 04:47
Published 20 декабря, 04:47
Modified 20 декабря, 04:50
Updated 20 декабря, 04:50
Вчерашний вечер, 19 декабря, завершился для пермского хоккейного клуба «Молот» победой на выездном матче в Верхней Пышме. Команда обыграла «Горняк-УГМК» со счетом 3:4. Ворота соперника в основное время поражали Эмиль Галиаскаров, Павел Синявский и Игорь Зенчиков. А последнюю, решающую шайбу удалось забросить в серии буллитов — ее автором стал Виктор Пластинин.
Евгений Попихин, главный тренер ХК «Молот»:
— Обе команды сегодня были в равных условиях, играли в отличный хоккей — это была борьба, это были эмоции, это были голы. Ну, всё, за что как раз наш зритель любит хоккей, сегодня показали ребята. По буллитам мы выиграли, очень рады, что два очка заработали. <…> Я думаю, что накал был такой, где-то сравнимый с плей-офф.
Эта победа стала для «Молота» четвертой подряд: ранее он выиграл матчи с ЦСК ВВС, «Кристаллом» и «Челметом». Далее пермяки продолжат выездную серию игр в Магнитогорске — завтра, 21 декабря, в 17:30 по пермскому времени они сразятся с «Магниткой».