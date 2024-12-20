Накал, сравнимый с плей-офф. ХК «Молот» победил четвертый раз подряд

Вчерашний вечер, 19 декабря, завершился для пермского хоккейного клуба «Молот» победой на выездном матче в Верхней Пышме. Команда обыграла «Горняк-УГМК» со счетом 3:4. Ворота соперника в основное время поражали Эмиль Галиаскаров, Павел Синявский и Игорь Зенчиков. А последнюю, решающую шайбу удалось забросить в серии буллитов — ее автором стал Виктор Пластинин.