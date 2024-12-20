properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 декабря, 04:47

Published 20 декабря, 04:47

Modified 20 декабря, 04:50

Updated 20 декабря, 04:50

Пермский ХК «Молот» победил на выезде «Горняк-УГМК»

Накал, сравнимый с плей-офф. ХК «Молот» победил четвертый раз подряд

20 декабря 2024, 04:47
Фото: скриншот трансляции матча / пресс-служба ХК «Молот».

Пермский ХК «Молот» победил на выезде «Горняк-УГМК»

Пермяки вышли вперед в серии буллитов.

Вчерашний вечер, 19 декабря, завершился для пермского хоккейного клуба «Молот» победой на выездном матче в Верхней Пышме. Команда обыграла «Горняк-УГМК» со счетом 3:4. Ворота соперника в основное время поражали Эмиль Галиаскаров, Павел Синявский и Игорь Зенчиков. А последнюю, решающую шайбу удалось забросить в серии буллитов — ее автором стал Виктор Пластинин.

Евгений Попихин, главный тренер ХК «Молот»:

— Обе команды сегодня были в равных условиях, играли в отличный хоккей — это была борьба, это были эмоции, это были голы. Ну, всё, за что как раз наш зритель любит хоккей, сегодня показали ребята. По буллитам мы выиграли, очень рады, что два очка заработали. <…> Я думаю, что накал был такой, где-то сравнимый с плей-офф.

Эта победа стала для «Молота» четвертой подряд: ранее он выиграл матчи с ЦСК ВВС, «Кристаллом» и «Челметом». Далее пермяки продолжат выездную серию игр в Магнитогорске — завтра, 21 декабря, в 17:30 по пермскому времени они сразятся с «Магниткой».

Читайте также:
«Молот» на домашнем льду проиграл «Дизелю»«Молот» победил «Магнитку» в непростой домашней игреПермский ХК «Молот» попрощался с нападающим и подписал защитника
#Спорт#Пермь#Хоккей#Молот#Хк молот
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика