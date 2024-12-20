Названы имена-финалисты конкурса на имя белки-маскота Пермского наркодиспансера

Posted 20 декабря, 09:20
Published 20 декабря, 09:20
Modified 20 декабря, 09:21
Updated 20 декабря, 09:21
В Пермском краевом наркодиспансере сформировали шорт-лист имен для маскота-белки. Список предложений-финалистов для дальнейшего голосования появился в соцсетях медучреждения.
«На наш призыв придумать имя для маскота откликнулось очень много людей. Бельчонок будет учить людей вести здоровый образ жизни, поэтому мы выбрали имена, которые в первую очередь связаны со здоровьем и исцелением», — сообщают в наркодиспансере.
Авторы конкурса предлагают выбрать имя для маскота Пермского краевого наркологического диспансера из четырёх вариантов: Панацея, Алтея, Здравушка или Вита.
Каждое из этих имён имеет свою историю и значение:
Все заинтересованные могут проголосовать за понравившийся вариант на странице ПКНД в соцсети.
У Пермского краевого наркодиспансера в начале декабря появился маскот — так называют талисман, животное или специально придуманное существо. Учреждение представило талисман — белочку в халатике. Пермякам предложили придумать для нее имя. Среди предложенных имен были: Орешек, Орешник, Делирия (или ласково Деля), Шампусик, Этилий, Нежданчик, Похмеляша и Наркоделька.