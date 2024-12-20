Названы имена-финалисты конкурса на имя белки-маскота Пермского наркодиспансера

«На наш призыв придумать имя для маскота откликнулось очень много людей. Бельчонок будет учить людей вести здоровый образ жизни, поэтому мы выбрали имена, которые в первую очередь связаны со здоровьем и исцелением», — сообщают в наркодиспансере.