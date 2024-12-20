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Posted 20 декабря, 09:20

Published 20 декабря, 09:20

Modified 20 декабря, 09:21

Updated 20 декабря, 09:21

Пермский наркодиспансер продолжает выбирать имя своего маскота-белки

Названы имена-финалисты конкурса на имя белки-маскота Пермского наркодиспансера

20 декабря 2024, 09:20
Фото: ВКонтакте/Пермский краевой наркологический диспансер.

Пермский наркодиспансер продолжает выбирать имя своего маскота-белки

Голосование продолжается за четыре имени, попавших в шорт-лист

В Пермском краевом наркодиспансере сформировали шорт-лист имен для маскота-белки. Список предложений-финалистов для дальнейшего голосования появился в соцсетях медучреждения.

«На наш призыв придумать имя для маскота откликнулось очень много людей. Бельчонок будет учить людей вести здоровый образ жизни, поэтому мы выбрали имена, которые в первую очередь связаны со здоровьем и исцелением», — сообщают в наркодиспансере.

Авторы конкурса предлагают выбрать имя для маскота Пермского краевого наркологического диспансера из четырёх вариантов: Панацея, Алтея, Здравушка или Вита.

Каждое из этих имён имеет свою историю и значение:

  • Панацея — происходит от имени греческой богини Панакеи (всё излечивающей), дочери Асклепия — бога медицины и врачевания в древнегреческой мифологии.
  • Алтея — имя Алтея имеет славянские корни и происходит от слова «алтей», что переводится как «сила» или «мощь».
  • Здравушка — имя, направленное на формирование установки вести здоровый образ жизни и бережно относиться к своему здоровью.
  • Вита — в славянских языках имя Вита связано с понятием «жизнь» (на самом деле Вита происходит от лат. vita — «жизнь» — Ред.).

Все заинтересованные могут проголосовать за понравившийся вариант на странице ПКНД в соцсети.

У Пермского краевого наркодиспансера в начале декабря появился маскот — так называют талисман, животное или специально придуманное существо. Учреждение представило талисман — белочку в халатике. Пермякам предложили придумать для нее имя. Среди предложенных имен были: Орешек, Орешник, Делирия (или ласково Деля), Шампусик, Этилий, Нежданчик, Похмеляша и Наркоделька.

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#Пермь#Конкурс#Здравоохранение
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