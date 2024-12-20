Нет денег. В Пермском крае власти отказались оплатить школам защиту от терроризма

Как пояснили актер «Реальных пацанов» и депутат Осинской думы Армен Бежанян, у муниципалитета просто нет на это средств. Он напомнил, что в Осе нет очистных сооружений, за что местный бюджет ежегодно платит экологический штраф 1,7 млн рублей. «Если условно завтра природоохранная прокуратура выйдет в суд с иском, чтобы мы устранили это нарушение, то муниципалитету для строительства комплекса очистных сооружений понадобится 1,8 млрд рублей, а у нас весь бюджет 1,5 млрд рублей. Где в таком случае брать финансирование?» — сказал Бежанян.