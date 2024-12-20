Нет денег. В Пермском крае власти отказались оплатить школам защиту от терроризма

Posted 20 декабря, 01:58
Published 20 декабря, 01:58
Modified 20 декабря, 01:58
Updated 20 декабря, 01:58
Школам Осинского района не дадут 17 млн рублей на защиту от террористической угрозы. Местная дума не разрешила администрации выделять эти деньги, пишет URA.RU со ссылкой на решение представительного органа.
Двумя годами ранее директора школ утвердили паспорта безопасности. Согласно им, в образовательных учреждениях должны быть проведены «мероприятий для обеспечения антитеррористической защищенности». Однако дума отказала выделять деньги. «Отказать выделить в 2025 году бюджетные ассигнования на осуществление мероприятий для обеспечения антитеррористической защищенности объектов образования […] в сумме 17 158 740 рублей 00 копеек», — говорится в решении законодательного органа.
Как пояснили актер «Реальных пацанов» и депутат Осинской думы Армен Бежанян, у муниципалитета просто нет на это средств. Он напомнил, что в Осе нет очистных сооружений, за что местный бюджет ежегодно платит экологический штраф 1,7 млн рублей. «Если условно завтра природоохранная прокуратура выйдет в суд с иском, чтобы мы устранили это нарушение, то муниципалитету для строительства комплекса очистных сооружений понадобится 1,8 млрд рублей, а у нас весь бюджет 1,5 млрд рублей. Где в таком случае брать финансирование?» — сказал Бежанян.
В этом году прокуратура Осы оштрафовала городскую школу № 1 имени Героя РФ В .П. Брюхова на 50 тыс. рублей за то, что она плохо защищена от террористической угрозы. Так, проход в здание школы был «фактически свободный», а прилегающая территория в ночное время не освещалась.