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Posted 20 декабря, 13:15

Published 20 декабря, 13:15

Modified 20 декабря, 13:19

Updated 20 декабря, 13:19

Мазут из пермских танкеров вновь попал на берега Кубани

Новые выбросы мазута зафиксировали на Кубани. Карта ужасный последствий

20 декабря 2024, 13:15
Фото: Оперштаб Краснодарский край.

Мазут из пермских танкеров вновь попал на берега Кубани

Волонтеры и спасатели ведут постоянную расчистку берегов.

Сегодня, 20 декабря, в Темрюкском районе были зафиксировано повторное загрязнение берега около 4 км в районе озера Соленого в поселке Веселовка. Также обнаружены очаги выброса мазута в районе заповедника Большой Утриш в Анапе, сообщает оперштаб региона.

Эксперты отмечают, что процесс загрязнения Чёрного моря продолжается: еще не вся нефть вылилась из поврежденных танкеров, это фиксируется спутниковыми системами, а также водолазами. Полностью масштаб катастрофы пока определить сложно. Однако добровольцы постоянно очищают берега от мазута.

За два дня очищено около 20 км береговой линии от Темрюкского района до АнапыЗа два дня очищено около 20 км береговой линии от Темрюкского района до Анапы
За два дня очищено около 20 км береговой линии от Темрюкского района до Анапы. Фото: Оперштаб

Волонтеры организуют пункты спасения птиц, а также места обогрева на протяжении всей береговой линии. Желающим помочь необходимо иметь перчатки, мешки, лопаты, тёплую одежду и обувь. Весь необходимый инвентарь можно будет получить на месте.

Карта разливаКарта разлива
Карта разлива.
Фото: https://t.me/krasnodar1

На прошлой неделе, 15 декабря, во время шторма разбились морские суда «Волгонефть 239» и «Волгонефть 212». Танкеры были серьезно повреждены и затонули, в море разлился мазут. В результате ЧП погиб вахтенный матрос танкера «Волгонефть 212». Потерпевших членов экипажа доставили в больницы. Один из них был выписан из больницы сообщают СМИ.

Владимир Путин назвал происшествие «экологической бедой». На «прямой линии» он заявил, что правоохранительные органы дают оценку действий капитанов, в том числе Леонида Волегова, которого уже заключили под стражу.

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#Путин#Анапа#Волонтеры#Мазут#Кубань#Волонефть 239#Волонефть 212#Чёрное море
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