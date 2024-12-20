Новые выбросы мазута зафиксировали на Кубани. Карта ужасный последствий

Posted 20 декабря, 13:15
Published 20 декабря, 13:15
Modified 20 декабря, 13:19
Updated 20 декабря, 13:19
Сегодня, 20 декабря, в Темрюкском районе были зафиксировано повторное загрязнение берега около 4 км в районе озера Соленого в поселке Веселовка. Также обнаружены очаги выброса мазута в районе заповедника Большой Утриш в Анапе, сообщает оперштаб региона.
Эксперты отмечают, что процесс загрязнения Чёрного моря продолжается: еще не вся нефть вылилась из поврежденных танкеров, это фиксируется спутниковыми системами, а также водолазами. Полностью масштаб катастрофы пока определить сложно. Однако добровольцы постоянно очищают берега от мазута.
Волонтеры организуют пункты спасения птиц, а также места обогрева на протяжении всей береговой линии. Желающим помочь необходимо иметь перчатки, мешки, лопаты, тёплую одежду и обувь. Весь необходимый инвентарь можно будет получить на месте.
На прошлой неделе, 15 декабря, во время шторма разбились морские суда «Волгонефть 239» и «Волгонефть 212». Танкеры были серьезно повреждены и затонули, в море разлился мазут. В результате ЧП погиб вахтенный матрос танкера «Волгонефть 212». Потерпевших членов экипажа доставили в больницы. Один из них был выписан из больницы сообщают СМИ.
Владимир Путин назвал происшествие «экологической бедой». На «прямой линии» он заявил, что правоохранительные органы дают оценку действий капитанов, в том числе Леонида Волегова, которого уже заключили под стражу.