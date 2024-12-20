Новые выбросы мазута зафиксировали на Кубани. Карта ужасный последствий

На прошлой неделе, 15 декабря, во время шторма разбились морские суда «Волгонефть 239» и «Волгонефть 212». Танкеры были серьезно повреждены и затонули, в море разлился мазут. В результате ЧП погиб вахтенный матрос танкера «Волгонефть 212». Потерпевших членов экипажа доставили в больницы. Один из них был выписан из больницы сообщают СМИ.