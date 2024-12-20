properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 декабря, 07:56

Published 20 декабря, 07:56

Modified 20 декабря, 07:58

Updated 20 декабря, 07:58

Обвиняемый в убийстве пермского следователя не поедет на СВО

Обвиняемый в убийстве пермского следователя не поедет на СВО

20 декабря 2024, 07:56
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Военная операция на Украине
Адвокат пострадавших ходатайствовал не допустить отправки обвиняемого на спецоперацию.

Пенсионер Росгвардии Алексей Головин, обвиняемый в убийстве пермского следователя Евгения Середкина, не поедет в зону СВО. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает «РБК Пермь».

18 декабря было приостановлено производство по уголовному делу по факту убийства с особой жестокостью. «Отсутствует реальная возможность участия обвиняемого в судебном разбирательстве. Местонахождение обвиняемого известно», — написано в карточке Пермского краевого суда. По данным «Коммерсант-Прикамье» обвиняемый Головин заключил контракт с Минобороны и отправился в зону СВО. По данным РБК, отправка фигуранта дела на спецоперацию приостановлена.

Адвокат родных Евгения Середкина Ильдар Салахиев рассказал Properm.ru, что писал ходатайства в прокуратуру и ГУФСИН Пермского края с просьбой не допустить отправки Головина в зону СВО. Однако ответа пока не получил.

Головина обвиняют в убийстве с особой жестокостью главы следственного отдела по Свердловскому району Перми, полковника юстиции Евгения Середкина. 9 сентября 2024 года пенсионер пробрался в квартиру следователя и несколько раз ударил его топором на глазах 11-летнего ребенка. После этого он сам позвонил в полицию.

Читайте также:
Пенсионер Росгвардии, обвиняемый в убийстве пермского следователя, уедет на СВОВ Березовке пройдет прощание с погибшим на СВО сержантомВ Прикамье простились с младшим сержантом Сирином Дусаковым, погибшим на СВО
#Военная операция на Украине#Убийство#Сво
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика