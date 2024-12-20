Обвиняемый в убийстве пермского следователя не поедет на СВО

Posted 20 декабря, 07:56
Published 20 декабря, 07:56
Modified 20 декабря, 07:58
Updated 20 декабря, 07:58
Пенсионер Росгвардии Алексей Головин, обвиняемый в убийстве пермского следователя Евгения Середкина, не поедет в зону СВО. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает «РБК Пермь».
18 декабря было приостановлено производство по уголовному делу по факту убийства с особой жестокостью. «Отсутствует реальная возможность участия обвиняемого в судебном разбирательстве. Местонахождение обвиняемого известно», — написано в карточке Пермского краевого суда. По данным «Коммерсант-Прикамье» обвиняемый Головин заключил контракт с Минобороны и отправился в зону СВО. По данным РБК, отправка фигуранта дела на спецоперацию приостановлена.
Адвокат родных Евгения Середкина Ильдар Салахиев рассказал Properm.ru, что писал ходатайства в прокуратуру и ГУФСИН Пермского края с просьбой не допустить отправки Головина в зону СВО. Однако ответа пока не получил.
Головина обвиняют в убийстве с особой жестокостью главы следственного отдела по Свердловскому району Перми, полковника юстиции Евгения Середкина. 9 сентября 2024 года пенсионер пробрался в квартиру следователя и несколько раз ударил его топором на глазах 11-летнего ребенка. После этого он сам позвонил в полицию.