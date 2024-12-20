«Ощетинились, вперед!» Дмитрий Губерниев отчитал мэрию Чайковского

Posted 20 декабря, 02:51
Published 20 декабря, 02:51
Modified 20 декабря, 03:00
Updated 20 декабря, 03:00
Известный телеведущий Дмитрий Губерниев приехал на Кубок содружества по биатлону в Чайковский. И жестко раскритиковал местных чиновников за неубранный снег.
«Вот идешь по улице, центр города практически. Да все чистенько убрано. Все вроде бы хорошо, подсветочка красивая, а дальше вот это вот все — вообще конь не валялся», — прокомментировал Губерниев и показал подписчикам своего телеграм-канала снежные заносы на дорогах города. «Мэрия Чайковского, ощетинились, вперед!», — дал указание ведущий.
Возможно, чиновники увидели видеообращение звездного гостя. Потому что вскоре на его канале появилась новая видеозапись, в которой Губерниев сообщил, что поздно вечером на дороги Чайковского вышла снегоуборочная техника. «Всем спать мешают рабочий день, Но главное чистит снег. Как говорится совпадение? Не думаю», — отметил ведущий.
В пятницу, 20 декабря, в Чайковском стартует Кубок Содружества по биатлону. В первый день соревнований участников и зрителей ждет спринт: на 10 км у мужчин и 7,5 км у женщин. 21 декабря состоится гонка преследования: 12,5 км у мужчин и 10 км у женщин. В воскресенье состоится масстарт на 15 и 12,5 км у мужчин и женщин соответственно.