«Ощетинились, вперед!» Дмитрий Губерниев отчитал мэрию Чайковского

В пятницу, 20 декабря, в Чайковском стартует Кубок Содружества по биатлону. В первый день соревнований участников и зрителей ждет спринт: на 10 км у мужчин и 7,5 км у женщин. 21 декабря состоится гонка преследования: 12,5 км у мужчин и 10 км у женщин. В воскресенье состоится масстарт на 15 и 12,5 км у мужчин и женщин соответственно.