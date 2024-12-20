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Posted 20 декабря, 02:51

Published 20 декабря, 02:51

Modified 20 декабря, 03:00

Updated 20 декабря, 03:00

«Ощетинились, вперед!» Дмитрий Губерниев отчитал мэрию Чайковского

«Ощетинились, вперед!» Дмитрий Губерниев отчитал мэрию Чайковского

20 декабря 2024, 02:51
Фото: телеграм-канал Дмитрия Губерниева.
Сюжет
Чайковский
Ведущий приехал на Кубок содружества по биатлону.

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев приехал на Кубок содружества по биатлону в Чайковский. И жестко раскритиковал местных чиновников за неубранный снег.

«Вот идешь по улице, центр города практически. Да все чистенько убрано. Все вроде бы хорошо, подсветочка красивая, а дальше вот это вот все — вообще конь не валялся», — прокомментировал Губерниев и показал подписчикам своего телеграм-канала снежные заносы на дорогах города. «Мэрия Чайковского, ощетинились, вперед!», — дал указание ведущий.

Возможно, чиновники увидели видеообращение звездного гостя. Потому что вскоре на его канале появилась новая видеозапись, в которой Губерниев сообщил, что поздно вечером на дороги Чайковского вышла снегоуборочная техника. «Всем спать мешают рабочий день, Но главное чистит снег. Как говорится совпадение? Не думаю», — отметил ведущий.

В пятницу, 20 декабря, в Чайковском стартует Кубок Содружества по биатлону. В первый день соревнований участников и зрителей ждет спринт: на 10 км у мужчин и 7,5 км у женщин. 21 декабря состоится гонка преследования: 12,5 км у мужчин и 10 км у женщин. В воскресенье состоится масстарт на 15 и 12,5 км у мужчин и женщин соответственно.

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#Спорт#Дмитрий губерниев#Чайковский#Уборка снега#Биатлон#Снежные завалы
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