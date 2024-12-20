Пергола на пляже, или Новое в пермском благоустройстве

Стоимость облагораживания пруда — свыше 400 млн рублей. Эти деньги в бюджете города предусмотрены, но основная сумма — свыше 300 млн рублей — назначена на 2026 год. Опять же, пока мало что можно сказать о рыночной стоимости через год-другой, например, тех же самых пергол. Ведь сегодня их обычно делают из железобетона, а он дорожает стремительно, как и прочие стройматериалы.