Пергола на пляже, или Новое в пермском благоустройстве

Posted 20 декабря, 07:35
Published 20 декабря, 07:35
Modified 20 декабря, 07:38
Updated 20 декабря, 07:38
На последней в уходящем году пленарке Пермской гордумы депутатам рассказали об «архитектурных и градостроительных концепциях» преображения улиц, скверов и парков краевого центра. Первый вице-мэр Ольга Андрианова лаконично, но художественно обрисовала думцам «громадье планов» на ближайшие годы.
Общее количество концепций общественных пространств, запланированных к появлению на свет в 2025–2027 годах, — 27. В 2024 году Институтом территориального планирования создано девять концепций. В их числе: «преображение» ул. Мира, обустройство Мотовилихинского пруда, аллеи в м/р Боровики, скверов Борцов революции и по ул. Трясолобова, сада им. Любимова, экологического парка «Южный лес» в Свердловском районе. Проголосовать за проекты пермяки могли виртуально, однако количество участников народного волеизъявления — всего 3874. «Общее число проголосовавших для миллионного города — не слишком впечатляет», — посетовал один из думцев.
Реновация ул. Мира намечается на участке от ул. Одоевского до разворотной площадки на ш. Космонавтов.
«В ходе подготовки любой концепции институт всегда обращается к истории, — пояснила Ольга Андрианова. — В России наименование „улица Мира“ занимает девятое место по популярности и встречается в 43 тыс. населенных пунктов. Название имеет глубокий смысл, символизирует желание людей жить в мире и гармонии, стремление и надежду на благополучное будущее… Скоро жители нашего города смогут прогуляться по обновленной улице, которая, как и ее название, станет настоящей ценностью пермяков».
После поэтичного пролога и экскурса в историю Индустриального района Перми вице-мэр сообщила, что, по данным недавнего соцопроса, местные жители назвали проблемами ул. Мира «низкое качество благоустройства, отсутствие единого покрытия, бедное озеленение». Разработчики концепции предлагают обогатить газоны и «островки с деревьями», упорядочить автопарковки и прояснить варианты покраски фасадов с использованием 28 цветов, «исходя из типов зданий».
Концепция оценивается в 150 млн рублей. Притом уже к ноябрю 2025 года планируется разработать проектно-строительную документации. Деньги на строительно-монтажные работы предполагается предусмотреть в бюджете 2026–2028 годов. Получается, пока это вполне «виртуальные» средства. Непонятно, на сколько, с учетом инфляции, может возрасти сумма, необходимая бюджету для обновления ул. Мира.
За проект проголосовали немногим более 900 человек, хотя число жителей Индустриального района — около 160 тыс.
Мотовилихинский пруд, в мутную воду которого давно зареклись даже по колено входить многие горожане, Андрианова представила как «любимую точку притяжения жителей нашего города». За то, чтобы превратить это место в подобие пермского Лазурного берега, проголосовали 744 пермяка. Цифра тоже не очень внушительная, учитывая, что в одной только Мотовилихе живет более 184 тыс. человек. Авторы концепции предлагают «создать организованное место отдыха у воды с возможностью круглогодичного использования, сеть дорожек и тропинок вдоль пруда, пространство непосредственного контакта с водой».
Звучит вполне в пермском стиле: в случае успеха проекта пермякам не надо будет мучительно думать, где отдохнуть холодными зимними вечерами, любуясь заснеженной ледяной гладью. Лишь бы тропинки чистили вовремя… Ну, а летом пермякам обещана защита от ветра, дождя и палящего солнца — в частности с помощью пергол — навесов из вьющихся растений, популярных в Италии со времен Возрождения.
Стоимость облагораживания пруда — свыше 400 млн рублей. Эти деньги в бюджете города предусмотрены, но основная сумма — свыше 300 млн рублей — назначена на 2026 год. Опять же, пока мало что можно сказать о рыночной стоимости через год-другой, например, тех же самых пергол. Ведь сегодня их обычно делают из железобетона, а он дорожает стремительно, как и прочие стройматериалы.
Место, где когда-то пермские власти планировали разместить новый зоопарк, ставшее ныне экопарком «Южный лес», площадью более 200 га, тоже планируется облагородить. Правда, концепция еще не готова, но, по словам Ольги Андриановой, находится на финише разработки. Разумеется, под незавершенный проект пока денег нет: однако этот вопрос планируется вынести на рассмотрение гордумы уже в феврале следующего года. Кстати, за этот проект проголосовали только 458 пермяков (население Свердловского района, где находится лес, он же парк, превышает 213 тыс. человек).
Депутат Сергей Стенно спросил, что происходит с проектом «Первогород» (сохранение и воссоздание исторического «сердца» Перми в Ленинском районе), и поинтересовался, «не похоронен ли он». Первый вице-мэр заверила, что пока надевать черное рано, и сообщила: «Реновация территории, о которой вы говорите, будет происходить в рамках КРТ застройщиком-победителем. Он должен будет учесть все особенности, исторический облик этого места».
«Мы вспомним всё, — „утешил“ депутата Стенно спикер гордумы Дмитрий Малютин. — И то, что Пермь — родина русского либерализма, и Петра Струве, и что мы являемся колыбелью, и не забудем про Первогород». Некоторые депутаты, кстати, признались, что впервые слышат о концепциях благоустройства, о которых им рассказали.
«Из 27 концепций, насколько я понимаю, только семь заложены в трехлетний бюджет 2025–2027 годов, — выразил опасение депутат Антон Мелюхин. — При этом на две концепции из числа разработанных денег в бюджете ближайшей трехлетки не запланировали. Есть ли уверенность, что эти концепции не останутся лишь на бумаге?» Впрочем, представители мэрии выразили твердую уверенность, что «все концепции станут реальностью», но четких аргументов в пользу своей убежденности не привели.
Между тем, утвержденный на той же пленарке гордумы бюджет Перми на трехлетку запланирован с дефицитом — 1 млрд рублей в 2025 году, 600 млн в 2026-м, и только в 2027 году городские власти надеются выйти на профицит.
Анатолий Москвин для Properm.ru.