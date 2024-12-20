Пермские автолюбители устроят большой праздничный флэшмоб в честь Нового года

Мероприятие организует пермское автосообщество «59 / SLZ PERM». Присоединиться к флэшмобу смогут все желающие. В прошлом году аналогичная акция собрала более 100 автомобилей. Организаторы просят владельцев машин заправить полный бак и взять с собой новогоднюю атрибутику — украшения, мишуру, костюмы и колпаки. Процесс подготовки и съемки флэшмоба обещает быть долгим — 3-4 часа. А для детей обещают пригласить Деда Мороза.