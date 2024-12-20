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Posted 20 декабря, 05:16

Published 20 декабря, 05:16

Modified 20 декабря, 05:20

Updated 20 декабря, 05:20

Один из прошлогодних флэшмобов автолюбителей.

Пермские автолюбители устроят большой праздничный флэшмоб в честь Нового года

20 декабря 2024, 05:16
Фото: группа автосообщества «59 / SLZ PERM» в соцсети «ВКонтакте». Один из прошлогодних флэшмобов автолюбителей.

Пермское автосообщество 21 декабря проведет большой флэшмоб в честь Нового года

Сюжет
Хэппи нью еар
На мероприятие приглашают всех желающих.

Завтра, 21 декабря, в 17:00, в Перми состоится флэшмоб автомобилистов в честь грядущего Нового 2025 года. Напротив медиафасада на уличной парковке торгово-развлекательного центра «Планета» водители выстроят свои машины в форме числа 2025 и символа года — змеи. Об этом рассказали в пресс-службе владельца сети «Планета» — компании MALLTECH.

Мероприятие организует пермское автосообщество «59 / SLZ PERM». Присоединиться к флэшмобу смогут все желающие. В прошлом году аналогичная акция собрала более 100 автомобилей. Организаторы просят владельцев машин заправить полный бак и взять с собой новогоднюю атрибутику — украшения, мишуру, костюмы и колпаки. Процесс подготовки и съемки флэшмоба обещает быть долгим — 3-4 часа. А для детей обещают пригласить Деда Мороза.

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#Общество#Пермь#Хэппи нью еар#Новый год#Флешмоб#ТРЦ Планета
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