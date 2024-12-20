Пермские автолюбители устроят большой праздничный флэшмоб в честь Нового года

Posted 20 декабря, 05:16
Published 20 декабря, 05:16
Modified 20 декабря, 05:20
Updated 20 декабря, 05:20
Завтра, 21 декабря, в 17:00, в Перми состоится флэшмоб автомобилистов в честь грядущего Нового 2025 года. Напротив медиафасада на уличной парковке торгово-развлекательного центра «Планета» водители выстроят свои машины в форме числа 2025 и символа года — змеи. Об этом рассказали в пресс-службе владельца сети «Планета» — компании MALLTECH.
Мероприятие организует пермское автосообщество «59 / SLZ PERM». Присоединиться к флэшмобу смогут все желающие. В прошлом году аналогичная акция собрала более 100 автомобилей. Организаторы просят владельцев машин заправить полный бак и взять с собой новогоднюю атрибутику — украшения, мишуру, костюмы и колпаки. Процесс подготовки и съемки флэшмоба обещает быть долгим — 3-4 часа. А для детей обещают пригласить Деда Мороза.