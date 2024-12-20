Пермские биатлонисты остались без медалей в спринте на Кубке Содружества

Posted 20 декабря, 09:07
Published 20 декабря, 09:07
Modified 20 декабря, 09:19
Updated 20 декабря, 09:19
Сегодня, 20 декабря, в Чайковском прошел мужской спринт на 10 км на Кубке Содружества по биатлону. Победителем стал Эдуард Латыпов, серебро у Даниила Серохвостова, бронзу взял Александр Корнев. Представляющий Пермский край Иван Колотов занял 21-е место в общем зачете. Еще один наш земляк Даниил Усов оказался на 51-й строчке.
Кубок Содружества будет идти в течение трех дней. Сегодня также состоится спринт на 7,5 км у женщин, в субботу — гонка преследования, в воскресение масс-старт. В соревнованиях участвуют спортсмены из России и Белоруссии.
Стоит отметить, что накануне известный комментатор Дмитрий Губерниев жестко раскритиковал местных чиновников за неубранный снег.