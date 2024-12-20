Пермские биатлонисты остались без медалей в спринте на Кубке Содружества

Сегодня, 20 декабря, в Чайковском прошел мужской спринт на 10 км на Кубке Содружества по биатлону. Победителем стал Эдуард Латыпов, серебро у Даниила Серохвостова, бронзу взял Александр Корнев. Представляющий Пермский край Иван Колотов занял 21-е место в общем зачете. Еще один наш земляк Даниил Усов оказался на 51-й строчке.