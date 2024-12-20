properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 декабря, 09:07

Published 20 декабря, 09:07

Modified 20 декабря, 09:19

Updated 20 декабря, 09:19

Пермяк Иван Колотов пришел 21-м в спринте на Кубке Содружества по биатлону

Пермские биатлонисты остались без медалей в спринте на Кубке Содружества

20 декабря 2024, 09:07
Фото: Министерство физической культуры и спорта ПК.

Пермяк Иван Колотов пришел 21-м в спринте на Кубке Содружества по биатлону

Победителем спринта стал Олимпийский призер Эдуард Латыпов.

Сегодня, 20 декабря, в Чайковском прошел мужской спринт на 10 км на Кубке Содружества по биатлону. Победителем стал Эдуард Латыпов, серебро у Даниила Серохвостова, бронзу взял Александр Корнев. Представляющий Пермский край Иван Колотов занял 21-е место в общем зачете. Еще один наш земляк Даниил Усов оказался на 51-й строчке.

Кубок Содружества будет идти в течение трех дней. Сегодня также состоится спринт на 7,5 км у женщин, в субботу — гонка преследования, в воскресение масс-старт. В соревнованиях участвуют спортсмены из России и Белоруссии.

Стоит отметить, что накануне известный комментатор Дмитрий Губерниев жестко раскритиковал местных чиновников за неубранный снег.

Читайте также:
Дмитрий Губерниев пообещал пермским чиновникам «салют из всех орудий»В Чайковском состоится третий этап международного турнира по биатлону
#Дмитрий губерниев#Биатлон
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: red@properm.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: sales@properm.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика