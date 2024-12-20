Пермские синоптики рассказали об аномальном потеплении перед Новым годом

Прогноз о потеплении связан с интенсивным выносом воздушной массы с Северной Атлантики, сообщает телеграм-канал «Опасные природные явления Пермского края». Оно наверняка состоится, но пока нельзя сказать точно, где и в какие даты отклонение температуры от нормы будет наибольшим. Пока можно однозначно отметить, что с 25 декабря с высокой скоростью будет распространяться теплый и влажный воздух. На Северный Урал при этом будут выходить циклоны.