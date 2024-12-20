Пермские синоптики рассказали об аномальном потеплении перед Новым годом

Posted 20 декабря, 04:52
Published 20 декабря, 04:52
Modified 20 декабря, 04:54
Updated 20 декабря, 04:54
В Пермский край скоро придет потепление. Но пока синоптики затрудняются сказать точные даты. Однако есть вероятность, что оно наступит уже в середине следующей недели.
Прогноз о потеплении связан с интенсивным выносом воздушной массы с Северной Атлантики, сообщает телеграм-канал «Опасные природные явления Пермского края». Оно наверняка состоится, но пока нельзя сказать точно, где и в какие даты отклонение температуры от нормы будет наибольшим. Пока можно однозначно отметить, что с 25 декабря с высокой скоростью будет распространяться теплый и влажный воздух. На Северный Урал при этом будут выходить циклоны.
В Прикамье может начать теплеть с 26 декабря, при этом ожидаются сильные осадки, особенно на востоке региона. Пока наибольшие отклонения температуры от нормы прогнозируются на севере Зауралья (на 18-20˚ выше нормы), а на севере Пермского края температура может быть на 10˚ выше нормы.
Прогнозы еще могут поменяться. Но уже сейчас можно с высокой вероятностью ожидать очень теплую третья декаду декабря в целом (на юге края на 5-7˚, на севере на 7-9˚ выше нормы).