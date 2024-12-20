Пермский край поддержит производство четырех документальных фильмов

Пермская кинокомиссия получила более 35 заявок в категориях «Дебют», «Короткометражный фильм» и «Полнометражный фильм». Заявки поступили не только от представителей Перми и Пермского края, но и из других городов и регионов: из Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Сыктывкара, Свердловской и Амурской областей.