Пермский край поддержит производство четырех документальных фильмов

Posted 20 декабря, 04:00
Published 20 декабря, 04:00
Modified 20 декабря, 04:00
Updated 20 декабря, 04:00
Прием заявок проходил с 11 ноября по 2 декабря. Важным условием участия в конкурсном отборе является тематическая связь проекта с Пермским краем, либо запланированное полное или частичное проведение съемки проекта на территории Пермского края.
Пермская кинокомиссия получила более 35 заявок в категориях «Дебют», «Короткометражный фильм» и «Полнометражный фильм». Заявки поступили не только от представителей Перми и Пермского края, но и из других городов и регионов: из Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Сыктывкара, Свердловской и Амурской областей.
В результате рассмотрения заявок в шорт-лист для участия в публичной защите вошли 22 проекта, заявители которых без ошибок выполнили требования отборочного этапа конкурса.
Экспертный совет ознакомился презентациями и выбрал четырех победителей, ими стали:
Поздравляем победителей! Они получат финансирование на производство своих проектов.
Организатор конкурсного отбора проектов неигрового кино — АНО «Центр развития кинопроизводства» (Пермская кинокомиссия) при поддержке Министерства культуры Пермского края.