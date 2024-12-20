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Posted 20 декабря, 04:00

Published 20 декабря, 04:00

Modified 20 декабря, 04:00

Updated 20 декабря, 04:00

Пермский край поддержит производство четырех документальных фильмов

Пермский край поддержит производство четырех документальных фильмов

20 декабря 2024, 04:00
Фото: Минкульт.
В Перми состоялась публичная защита заявок конкурсного отбора «Питчинг неигрового кино».

Прием заявок проходил с 11 ноября по 2 декабря. Важным условием участия в конкурсном отборе является тематическая связь проекта с Пермским краем, либо запланированное полное или частичное проведение съемки проекта на территории Пермского края.

Пермская кинокомиссия получила более 35 заявок в категориях «Дебют», «Короткометражный фильм» и «Полнометражный фильм». Заявки поступили не только от представителей Перми и Пермского края, но и из других городов и регионов: из Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Сыктывкара, Свердловской и Амурской областей.

В результате рассмотрения заявок в шорт-лист для участия в публичной защите вошли 22 проекта, заявители которых без ошибок выполнили требования отборочного этапа конкурса.

Экспертный совет ознакомился презентациями и выбрал четырех победителей, ими стали:

  • Короткометражный неигровой фильм «Четыре зеркала», который представила сценарист Елена Филимоновых и режиссер Алексей Романов. Фильм посвящен семейной истории художницы Татьяны Нечеухиной.
  • Полнометражный неигровой фильм «Откуда я уйду» Ольги Аверкиевой о жизни директора краеведческого музея города Чердыни.
  • Режиссерские дебюты: роуд-муви 8000 Юрия Цодиковича и «Мама впервые» Надежды Тимоляновой.

Поздравляем победителей! Они получат финансирование на производство своих проектов.

Организатор конкурсного отбора проектов неигрового кино — АНО «Центр развития кинопроизводства» (Пермская кинокомиссия) при поддержке Министерства культуры Пермского края.

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