Пермское ДОСААФ возглавил обидевший ученика директор школы

Posted 20 декабря, 08:25
Published 20 декабря, 08:25
Modified 20 декабря, 08:28
Updated 20 декабря, 08:28
И.о. председателя пермского ДОСААФ стал экс-директор пермской Техно-Школы Сергей Каменев, сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на данные СПАРК-Интерфакс. Бывший руководитель учебного заведения известен скандалом с учеником, которого публично держал за шкирку.
Изменения в ЕГРЮЛ внесены 18 декабря. Каменев уволился из школы по собственному желанию. Учебное заведение с 25 ноября возглавляет замдиректора по учебно-воспитательной работе Валентина Кошкина.
Сергей Каменев известен как основатель кадетского училища, которым руководил с 1996 года до января 2023 года. Техно-школу он возглавил летом 2023-го. Осенью того же года в сети распространились фото, на которых видно, что директор Сергей Каменев схватил одного из учеников за одежду и приподнял. Судя по снимкам, это происходило перед другими школьниками, вероятно, в актовом зале.