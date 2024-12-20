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Posted 20 декабря, 08:25

Published 20 декабря, 08:25

Modified 20 декабря, 08:28

Updated 20 декабря, 08:28

Пермское ДОСААФ возглавил обидевший ученика директор школы

Пермское ДОСААФ возглавил обидевший ученика директор школы

20 декабря 2024, 08:25
Фото: ВКонтакте/Пермское президентское кадетское училище войск национальной гвардии имени героя России Кузьмина.
Сюжет
Кадровые перестановки
Сергей Каменев возглавлял Техно-школу в Перми.

И.о. председателя пермского ДОСААФ стал экс-директор пермской Техно-Школы Сергей Каменев, сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на данные СПАРК-Интерфакс. Бывший руководитель учебного заведения известен скандалом с учеником, которого публично держал за шкирку.

Изменения в ЕГРЮЛ внесены 18 декабря. Каменев уволился из школы по собственному желанию. Учебное заведение с 25 ноября возглавляет замдиректора по учебно-воспитательной работе Валентина Кошкина.

Сергей Каменев известен как основатель кадетского училища, которым руководил с 1996 года до января 2023 года. Техно-школу он возглавил летом 2023-го. Осенью того же года в сети распространились фото, на которых видно, что директор Сергей Каменев схватил одного из учеников за одежду и приподнял. Судя по снимкам, это происходило перед другими школьниками, вероятно, в актовом зале.

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#Кадровые перестановки#Школа#Досааф
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