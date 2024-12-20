Пермское ДОСААФ возглавил обидевший ученика директор школы

Сергей Каменев известен как основатель кадетского училища, которым руководил с 1996 года до января 2023 года. Техно-школу он возглавил летом 2023-го. Осенью того же года в сети распространились фото, на которых видно, что директор Сергей Каменев схватил одного из учеников за одежду и приподнял. Судя по снимкам, это происходило перед другими школьниками, вероятно, в актовом зале.