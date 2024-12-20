Пермяки останутся без горок в районных ледовых городках

Горки свыше 40 см считаются уже аттракционами, поэтому они требуют оценки технического состояния, регистрации в Ростехнадзоре, а также обеспечения работы операторов горок. На это нужны дополнительные расходы, а они не предусмотрены бюджетом. Покататься на горках можно будет в городке на эспланаде — их там будет 10, высота — от одного до трех метров.



Городки в районах Перми возведут к концу декабря. Все они, как и главный городок на эспланаде, будут посвящены теме «Пермское гостеприимство».