Пермяки останутся без горок в районных ледовых городках

Posted 20 декабря, 06:12
Published 20 декабря, 06:12
Modified 20 декабря, 06:14
Updated 20 декабря, 06:14
В пермских районных ледовых городках не будет горок выше 40 см. Об этом сообщает ИА «Текст» со ссылкой на городскую администрацию.
Горок не будет в парке Миндовского в Индустриальном районе, «Счастье есть» в Закамске и в парке им. Чехова в Орджоникидзевском районе. Зато там будут ледовые скульптуры — лабиринт, ледяная избушка и «покатушки» высотой до 40 см.
Горки свыше 40 см считаются уже аттракционами, поэтому они требуют оценки технического состояния, регистрации в Ростехнадзоре, а также обеспечения работы операторов горок. На это нужны дополнительные расходы, а они не предусмотрены бюджетом. Покататься на горках можно будет в городке на эспланаде — их там будет 10, высота — от одного до трех метров.
Городки в районах Перми возведут к концу декабря. Все они, как и главный городок на эспланаде, будут посвящены теме «Пермское гостеприимство».