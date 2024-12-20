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Posted 20 декабря, 06:12

Published 20 декабря, 06:12

Modified 20 декабря, 06:14

Updated 20 декабря, 06:14

Пермяки останутся без горок в районных ледовых городках

Пермяки останутся без горок в районных ледовых городках

20 декабря 2024, 06:12
Фото: properm.ru.
Сюжет
Ледовый городок
Сами городки построят к концу декабря.

В пермских районных ледовых городках не будет горок выше 40 см. Об этом сообщает ИА «Текст» со ссылкой на городскую администрацию.

Горок не будет в парке Миндовского в Индустриальном районе, «Счастье есть» в Закамске и в парке им. Чехова в Орджоникидзевском районе. Зато там будут ледовые скульптуры — лабиринт, ледяная избушка и «покатушки» высотой до 40 см.

Горки свыше 40 см считаются уже аттракционами, поэтому они требуют оценки технического состояния, регистрации в Ростехнадзоре, а также обеспечения работы операторов горок. На это нужны дополнительные расходы, а они не предусмотрены бюджетом. Покататься на горках можно будет в городке на эспланаде — их там будет 10, высота — от одного до трех метров.

Городки в районах Перми возведут к концу декабря. Все они, как и главный городок на эспланаде, будут посвящены теме «Пермское гостеприимство».

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#Ледовый городок#Эспланада#Новый год#Счастье есть
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