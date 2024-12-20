Пермяки почти девять часов не могут улететь в Египет

Posted 20 декабря, 07:13
Published 20 декабря, 07:13
Modified 20 декабря, 07:15
Updated 20 декабря, 07:15
Вылет в Шарм-Эль-Шейх из Перми задержался почти на девять часов. Задержка объясняется поздним прибытием самолета из Египта.
Самолет на курорт должен был вылететь сегодня, в 3:50. Однако посадка на борт стартовала только в 11:56, а расчётное время вылета на онлайн табло — 12:35. Рейс выполняет компания AlMasria Airlines.
В аэропорту пояснили, что задержка связана с поздним прибытием самолета из Египта в Пермь, сообщает «В курсе.ру».