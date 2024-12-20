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Posted 20 декабря, 07:13

Published 20 декабря, 07:13

Modified 20 декабря, 07:15

Updated 20 декабря, 07:15

Пермяки почти девять часов не могут улететь в Египет

Пермяки почти девять часов не могут улететь в Египет

20 декабря 2024, 07:13
Фото: properm.ru.
Сюжет
Аэропорт
Самолет должен был вылететь сегодня, в 3:50, но все еще не поднялся в воздух.

Вылет в Шарм-Эль-Шейх из Перми задержался почти на девять часов. Задержка объясняется поздним прибытием самолета из Египта.

Самолет на курорт должен был вылететь сегодня, в 3:50. Однако посадка на борт стартовала только в 11:56, а расчётное время вылета на онлайн табло — 12:35. Рейс выполняет компания AlMasria Airlines.

В аэропорту пояснили, что задержка связана с поздним прибытием самолета из Египта в Пермь, сообщает «В курсе.ру».

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#Аэропорт#Большое савино#Самолет#Аэропорт пермь#Египет
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