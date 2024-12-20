Почта России сообщила, как будут работать ее отделения в праздничные дни

В предпраздничные дни, 30 декабря и 6 января, рабочие часы почтовых отделений будут сокращены. Так, например, главпочтамт Перми (по адресу: пр. Ленина, 28) 30 декабря будет работать по режиму субботнего дня — до 18:00, а 6 января завершит приём клиентов на час раньше.