Почта России сообщила, как будут работать ее отделения в праздничные дни

Posted 20 декабря, 10:51
Published 20 декабря, 10:51
Modified 20 декабря, 10:53
Updated 20 декабря, 10:53
График работы почтовых отделений в Пермском крае изменится в новогодние праздник. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Так, 1 января станет выходным праздничным днём для всех почтовых отделений.
31 декабря и 7 января также будут выходными днями на почте за исключением некоторых отделений, в которых открыты пункты выдачи заказов ОЗОН.
В предпраздничные дни, 30 декабря и 6 января, рабочие часы почтовых отделений будут сокращены. Так, например, главпочтамт Перми (по адресу: пр. Ленина, 28) 30 декабря будет работать по режиму субботнего дня — до 18:00, а 6 января завершит приём клиентов на час раньше.
2, 3, 4, 5 января все почтовые отделения будут работать в обычном режиме.
Пенсии и пособия почтальоны доставят по графику, согласованному с региональным отделением Социального фонда РФ.
Завтра, 21 декабря, в 17:00, в Перми состоится флэшмоб автомобилистов в честь грядущего Нового 2025 года. Напротив медиафасада на уличной парковке торгово-развлекательного центра «Планета» водители выстроят свои машины в форме числа 2025 и символа года — змеи.