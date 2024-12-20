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Posted 20 декабря, 10:51

Published 20 декабря, 10:51

Modified 20 декабря, 10:53

Updated 20 декабря, 10:53

График работы почтовых отделений в Пермском крае изменится в праздники

Почта России сообщила, как будут работать ее отделения в праздничные дни

20 декабря 2024, 10:51
Фото: 1MI.

График работы почтовых отделений в Пермском крае изменится в праздники

Сюжет
Праздник
Стало известно, в какие дни будет проведена доставка пенсий.

График работы почтовых отделений в Пермском крае изменится в новогодние праздник. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Так, 1 января станет выходным праздничным днём для всех почтовых отделений.

31 декабря и 7 января также будут выходными днями на почте за исключением некоторых отделений, в которых открыты пункты выдачи заказов ОЗОН.

В предпраздничные дни, 30 декабря и 6 января, рабочие часы почтовых отделений будут сокращены. Так, например, главпочтамт Перми (по адресу: пр. Ленина, 28) 30 декабря будет работать по режиму субботнего дня — до 18:00, а 6 января завершит приём клиентов на час раньше.

2, 3, 4, 5 января все почтовые отделения будут работать в обычном режиме.

Пенсии и пособия почтальоны доставят по графику, согласованному с региональным отделением Социального фонда РФ.

Завтра, 21 декабря, в 17:00, в Перми состоится флэшмоб автомобилистов в честь грядущего Нового 2025 года. Напротив медиафасада на уличной парковке торгово-развлекательного центра «Планета» водители выстроят свои машины в форме числа 2025 и символа года — змеи.

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