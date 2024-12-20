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Posted 20 декабря, 11:48

Published 20 декабря, 11:48

Modified 20 декабря, 11:50

Updated 20 декабря, 11:50

Подозреваемого в убийстве пермского следователя оставили в СИЗО до 26 февраля

Подозреваемого в убийстве пермского следователя оставили в СИЗО до 26 февраля

20 декабря 2024, 11:48
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Военная операция на Украине
Контракт о службе в зоне СВО с фигурантом дела не заключали.

Пенсионера Росгвардии Алексея Головина, обвиняемого в убийстве пермского следователя Евгения Середкина, оставили в СИЗО до 26 февраля. Контракт с Минобороны о службе в зоне СВО с ним не заключали, сообщил Properm.ru источник, знакомый с ситуацией.

20 декабря производство по уголовному делу по факту факту убийства с особой жестокостью было возобновлено. В отношении Алексея Головина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 26 февраля 2024 года. Согласно картотеке Пермского краевого суда, следующее заседание состоится 24 декабря.

Головина обвиняют в убийстве с особой жестокостью главы следственного отдела по Свердловскому району Перми, полковника юстиции Евгения Середкина. 9 сентября 2024 года пенсионер пробрался в квартиру следователя и несколько раз ударил его топором на глазах 11-летнего ребенка. После этого он сам позвонил в полицию.

18 декабря производство по делу было приостановлено. «Отсутствует реальная возможность участия обвиняемого в судебном разбирательстве. Местонахождение обвиняемого известно», — написано в карточке Пермского краевого суда. По данным «Коммерсант-Прикамье» обвиняемый Головин заключил контракт с Минобороны и отправился в зону СВО. Однако фигурант так никуда не отправился.

Адвокат родных Евгения Середкина Ильдар Салахиев рассказал Properm.ru, что писал ходатайства в прокуратуру и ГУФСИН Пермского края с просьбой не допустить отправки Головина в зону СВО. Однако ответа пока не получил.

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#Военная операция на Украине#Убийство#Уголовное дело
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