Подозреваемого в убийстве пермского следователя оставили в СИЗО до 26 февраля

Posted 20 декабря, 11:48
Published 20 декабря, 11:48
Modified 20 декабря, 11:50
Updated 20 декабря, 11:50
Пенсионера Росгвардии Алексея Головина, обвиняемого в убийстве пермского следователя Евгения Середкина, оставили в СИЗО до 26 февраля. Контракт с Минобороны о службе в зоне СВО с ним не заключали, сообщил Properm.ru источник, знакомый с ситуацией.
20 декабря производство по уголовному делу по факту факту убийства с особой жестокостью было возобновлено. В отношении Алексея Головина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 26 февраля 2024 года. Согласно картотеке Пермского краевого суда, следующее заседание состоится 24 декабря.
Головина обвиняют в убийстве с особой жестокостью главы следственного отдела по Свердловскому району Перми, полковника юстиции Евгения Середкина. 9 сентября 2024 года пенсионер пробрался в квартиру следователя и несколько раз ударил его топором на глазах 11-летнего ребенка. После этого он сам позвонил в полицию.
18 декабря производство по делу было приостановлено. «Отсутствует реальная возможность участия обвиняемого в судебном разбирательстве. Местонахождение обвиняемого известно», — написано в карточке Пермского краевого суда. По данным «Коммерсант-Прикамье» обвиняемый Головин заключил контракт с Минобороны и отправился в зону СВО. Однако фигурант так никуда не отправился.
Адвокат родных Евгения Середкина Ильдар Салахиев рассказал Properm.ru, что писал ходатайства в прокуратуру и ГУФСИН Пермского края с просьбой не допустить отправки Головина в зону СВО. Однако ответа пока не получил.