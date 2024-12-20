«Промомед» назвал особенности нового препарата для борьбы с ожирением

Этот препарат предназначен прежде всего для людей с лишним весом и ожирением. В компании подчеркивают, что он не только способствует снижению веса, но и помогает в коррекции нарушений, связанных с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями — главными причинами смертности в России.