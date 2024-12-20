«Промомед» назвал особенности нового препарата для борьбы с ожирением

Posted 20 декабря, 08:17
Published 20 декабря, 08:17
Modified 20 декабря, 08:17
Updated 20 декабря, 08:17
Первая партия препарата уже доступна в российских аптеках, а стоимость курса лечения будет на 30% ниже, чем у аналогичных средств российского производства, пишет rosbalt.ru.
Этот препарат предназначен прежде всего для людей с лишним весом и ожирением. В компании подчеркивают, что он не только способствует снижению веса, но и помогает в коррекции нарушений, связанных с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями — главными причинами смертности в России.
Как отметил генеральный директор «Промомед ДМ» Илья Бардин-Денисов, основным направлением компании является повышение доступности качественных медикаментов для российских граждан. Эти инициативы способствуют улучшению здоровья и заметному повышению качества жизни. Запуск нового препарата является примером полного цикла импортозамещения, когда все компоненты — от активного вещества до удобной шприц-ручки — произведены на собственных мощностях компании.
В недавнем выступлении перед журналистами министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что около 40 миллионов россиян имеют избыточный вес, что способствует развитию множества заболеваний.
Избыточный вес представляет собой серьезные угрозы для здоровья: у страдающих от ожирения вероятность возникновения гипертонии, сахарного диабета 2-го типа, ишемической болезни сердца и различных онкологических заболеваний, таких как рак груди и кишечника, возрастает в 3-4 раза. Ожирение также повышает риск преждевременной смерти, ухудшает качество жизни и ведет к увеличению расходов на лечение сопутствующих заболеваний.
Медицинские эксперты подчеркивают, что эффективная борьба с ожирением требует многогранного подхода, который включает в себя изменение образа жизни и рациона питания, повышение физической активности и, при необходимости, прием медикаментов.