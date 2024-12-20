Роспотребнадзор оштрафовал поставщиков питания в школах Прикамья на 1,3 миллиона

Как рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, было проведено более 1 тыс. исследований готовых блюд на микробиологические показатели, калорийность, температуру и по другим критериям. Хозяйствующим субъектам, в которых выявлены нарушения, Роспотребнадзор выдал предписания. Сроки ликвидации нарушений находятся на контроле ведомства.