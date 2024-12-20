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Posted 20 декабря, 07:39

Published 20 декабря, 07:39

Modified 20 декабря, 08:00

Updated 20 декабря, 08:00

Роспотребнадзор нашел нарушения питания в пермских школах на 1,3 млн рублей

Роспотребнадзор оштрафовал поставщиков питания в школах Прикамья на 1,3 миллиона

20 декабря 2024, 07:39
Фото: 1MI.

Роспотребнадзор нашел нарушения питания в пермских школах на 1,3 млн рублей

Сюжет
Детский мир
В ходе мониторинга проверено уже более 350 учебных заведений.

За первое полугодие 2024–2025 года специалисты проверили организацию бесплатного горячего питания для учеников 1-4 классов более чем в 350 школах Прикамья. Надзорные мероприятия организованы с обязательным лабораторным контролем.

Как рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, было проведено более 1 тыс. исследований готовых блюд на микробиологические показатели, калорийность, температуру и по другим критериям. Хозяйствующим субъектам, в которых выявлены нарушения, Роспотребнадзор выдал предписания. Сроки ликвидации нарушений находятся на контроле ведомства.

Перечень основных нарушений выглядит так:

  • несоблюдение санитарного состояния помещений;
  • хранение личных вещей на рабочих местах в пищеблоке;
  • ведение документации пищеблока;
  • нарушение маркировки продуктов;
  • нарушение технологии приготовления блюд и заниженный объем порций;
  • дефекты отделки складских помещений в пищеблоке.

Проведенные проверки показали, что операторы и поставщики питания нарушали маркировку продукции, сроки прохождения сотрудниками поставщиков медицинских осмотров, гигиенического обучения и аттестации. В отношении операторов питания, поставщиков и должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях и вынесено постановлений на сумму свыше 1,3 млн рублей. Мониторинг продолжается.

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#Общество#Пермь#Детский мир#Школы#Роспотребнадзор
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