Роспотребнадзор оштрафовал поставщиков питания в школах Прикамья на 1,3 миллиона

Posted 20 декабря, 07:39
Published 20 декабря, 07:39
Modified 20 декабря, 08:00
Updated 20 декабря, 08:00
За первое полугодие 2024–2025 года специалисты проверили организацию бесплатного горячего питания для учеников 1-4 классов более чем в 350 школах Прикамья. Надзорные мероприятия организованы с обязательным лабораторным контролем.
Как рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, было проведено более 1 тыс. исследований готовых блюд на микробиологические показатели, калорийность, температуру и по другим критериям. Хозяйствующим субъектам, в которых выявлены нарушения, Роспотребнадзор выдал предписания. Сроки ликвидации нарушений находятся на контроле ведомства.
Перечень основных нарушений выглядит так:
Проведенные проверки показали, что операторы и поставщики питания нарушали маркировку продукции, сроки прохождения сотрудниками поставщиков медицинских осмотров, гигиенического обучения и аттестации. В отношении операторов питания, поставщиков и должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях и вынесено постановлений на сумму свыше 1,3 млн рублей. Мониторинг продолжается.