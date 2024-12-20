Школа № 123 и Пермская ЦБК развивают проект осознанного выбора профессии для учеников

Posted 20 декабря, 09:00
Published 20 декабря, 09:00
Modified 20 декабря, 09:00
Updated 20 декабря, 09:00
Также компания участвует в реализации концепции школы осознанного выбора, учащимся помогают в будущем профессиональном самоопределении.
Недавно благодаря поддержке федеральных и краевых властей в школе был проведён капитальный ремонт. В его рамках были модернизированы все коммуникации, обновлены фасад, крыша и внутренние помещения школы, созданы новые зоны для дополнительного образования, такие как Центр детских инициатив, и отдельные пространства для кадетов.
18 декабря результаты ремонта оценил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в ходе своей рабочей поездки по Орджоникидзевскому району. Глава региона побывал в обновленных учебных аудиториях, пообщался с учениками и порекомендовал старшеклассникам обратить внимание на ПЦБК как потенциальное место работы в будущем.
Отметим, что ПЦБК является главным социальным партнёром школы № 123. В школе действует производственно-образовательный квартал #НашПроект, поддерживаемый компанией, где детям предлагаются дополнительные занятия по естественно-научным и творческим дисциплинам, выездные профпробы, а также знакомство с такими направлениями, как информационные технологии, инженерия, экология и экономика.
Кроме того, ПЦБК в партнёрстве с пермским филиалом Российского Союза боевых искусств запустила молодёжно-спортивное движение «ЛИГА ПЦБК». В рамках этого проекта дети могут бесплатно заниматься самбо, дзюдо, прикладным рукопашным боем, кикбоксингом, спортивной акробатикой, хоккеем, лёгкой атлетикой и лыжами.
Компания также активно поддерживает патриотическое воспитание: в школе открыто четыре кадетских класса, в которых проводятся дополнительные занятия по физической и начальной военной подготовке, тренировки в бассейне и уроки мужества.