Школа № 123 и Пермская ЦБК развивают проект осознанного выбора профессии для учеников

Недавно благодаря поддержке федеральных и краевых властей в школе был проведён капитальный ремонт. В его рамках были модернизированы все коммуникации, обновлены фасад, крыша и внутренние помещения школы, созданы новые зоны для дополнительного образования, такие как Центр детских инициатив, и отдельные пространства для кадетов.