Собака поймала клеща под Пермью 19 декабря

«А тем временем сегодня, 19 декабря, собака принесла такого вот „дружка““, — говорится в сообщении киники „Вита“. Как пояснила 59.RU директор клиники Юлия Найданова, животное живет в будке, утепленной сеном, недалеко от Усть-Качки. Хозяева собаки случайно заметили присосавшегося клеща у нее на лбу.