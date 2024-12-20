Собака поймала клеща под Пермью 19 декабря

Posted 20 декабря, 04:25
Published 20 декабря, 04:25
Modified 20 декабря, 04:28
Updated 20 декабря, 04:28
В пермскую ветклинику обратились хозяева собаки, которая принесла клеща. Ветеринары объяснили, как это могло произойти.
«А тем временем сегодня, 19 декабря, собака принесла такого вот „дружка““, — говорится в сообщении киники „Вита“. Как пояснила 59.RU директор клиники Юлия Найданова, животное живет в будке, утепленной сеном, недалеко от Усть-Качки. Хозяева собаки случайно заметили присосавшегося клеща у нее на лбу.
«Это не очень редкое явление: в сене, которое заносят в теплое место, клещи и насекомые просыпаются и активизируются», — говорит специалист.