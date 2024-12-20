Специалисты проверили качество первого этапа строительства трассы ТР-53

Posted 20 декабря, 04:25
Published 20 декабря, 04:25
Modified 20 декабря, 04:28
Updated 20 декабря, 04:28
В Перми состоялась проверка первого этапа строительства трассы ТР-53. Работу подрядчика оценила специальная комиссия, состоящая из представителей краевого министерства транспорта и Управления автомобильных дорог и транспорта Прикамья.
Специалисты уделили особое внимание качеству нового моста через реку Ива. Его длина составляет 327 м. Строители обновили участок со съездами и подъездными путями протяженностью 1,21 км. Подрядчик уложил асфальт на дороге и тротуарах, обустроил съезды и подъездные пути, установил шумозащитные экраны. Кроме того, он завершил монтаж надземных пешеходных переходов и установку дорожных знаков. Также на мосту появилась архитектурная подсветка, обращает внимание пресс-служба Минтранса Пермского края.
По итогам осмотра комиссия сделала вывод, что участок трассы ТР-53 можно принять в эксплуатацию. Следующий этап строительства трассы включает в себя новые участки, которые свяжут микрорайоны с основными магистралями.
Возведением магистрали занимается ООО «СК „Химспецстрой“» из Березников, контракт на строительство был заключен три года назад. Цена контракта составляет 5,3 млрд рублей. Ранее стало известно, что полностью проект планируется реализовать до 2029 года.