Специалисты проверили качество первого этапа строительства трассы ТР-53

Специалисты уделили особое внимание качеству нового моста через реку Ива. Его длина составляет 327 м. Строители обновили участок со съездами и подъездными путями протяженностью 1,21 км. Подрядчик уложил асфальт на дороге и тротуарах, обустроил съезды и подъездные пути, установил шумозащитные экраны. Кроме того, он завершил монтаж надземных пешеходных переходов и установку дорожных знаков. Также на мосту появилась архитектурная подсветка, обращает внимание пресс-служба Минтранса Пермского края.