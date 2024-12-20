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Posted 20 декабря, 05:46

Published 20 декабря, 05:46

Modified 20 декабря, 05:49

Updated 20 декабря, 05:49

Березниковец Галлямов и Мишина выиграли короткую программу на Чемпионате России

Спортсмены Галлямов и Мишина победили в короткой программе ЧР по фигурному катанию

20 декабря 2024, 05:46
Фото: пресс-служба Олимпийского комитета России.

Березниковец Галлямов и Мишина выиграли короткую программу на Чемпионате России

Чемпионат проходит с 19 по 22 декабря в Омске.

Пара Анастасии Мишиной и уроженца Березников Александра Галлямова стала лучшей в короткой программе в соревнованиях спортивных пар на Чемпионате России по фигурному катанию. Судьи оценили прокат в 82,95 балла, сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России.

Вторыми по результатам программы стали Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (74,17 балла), а третье место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (73,40 балла).

Сегодня, 20 декабря, пары выступят в произвольной программе. Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Омске с 19 по 22 декабря текущего года.

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#Спорт#Пермь#Фигурное катание#Чемпионат россии#Галлямов
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