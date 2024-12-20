Спортсмены Галлямов и Мишина победили в короткой программе ЧР по фигурному катанию

Posted 20 декабря, 05:46
Published 20 декабря, 05:46
Modified 20 декабря, 05:49
Updated 20 декабря, 05:49
Пара Анастасии Мишиной и уроженца Березников Александра Галлямова стала лучшей в короткой программе в соревнованиях спортивных пар на Чемпионате России по фигурному катанию. Судьи оценили прокат в 82,95 балла, сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России.
Вторыми по результатам программы стали Наталья Хабибуллина и Илья Княжук (74,17 балла), а третье место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (73,40 балла).
Сегодня, 20 декабря, пары выступят в произвольной программе. Чемпионат России по фигурному катанию проходит в Омске с 19 по 22 декабря текущего года.