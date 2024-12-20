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Posted 20 декабря, 10:06

Published 20 декабря, 10:06

Modified 20 декабря, 10:07

Updated 20 декабря, 10:07

Пермская телебашня будет празднично подсвечиваться с 23 декабря по 14 января

Стало известно, когда и как в праздники будет подсвечена пермская телебашня

20 декабря 2024, 10:06
Фото: properm.ru.

Пермская телебашня будет празднично подсвечиваться с 23 декабря по 14 января

Сюжет
Праздник
Сценарии подсветки запланированы с 23 декабря по 14 января.

В новогодние и рождественские праздники пермяков и гостей города поздравят, включив архитектурно-художественную подсветку телебашни на ул. Крупской. Об этом сообщает филиал РТРС «Пермский КРТПЦ».

С 23 декабря по 14 января главная пермская телебашня будет включать яркую иллюминацию ежедневно с 17:00 до 9:00. При этом с 18:00 до полуночи к ней будет добавляться особый праздничный сценарий из разноцветных конфетти, гирлянд фонариков и переливов радиоволн.

В новогоднюю ночь 31 декабря и ночь перед Рождеством 6 января работа праздничного сценария будет продлена с 18:00 до 5:00, а в ночь с 13 на 14 января, на старый Новый год, полюбоваться ей можно будет до 2 часов ночи.

Завтра, 21 декабря, в 17:00, в Перми состоится флэшмоб автомобилистов в честь грядущего Нового 2025 года. Напротив медиафасада на уличной парковке торгово-развлекательного центра «Планета» водители выстроят свои машины в форме числа 2025 и символа года — змеи.

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