Стало известно, когда и как в праздники будет подсвечена пермская телебашня

В новогоднюю ночь 31 декабря и ночь перед Рождеством 6 января работа праздничного сценария будет продлена с 18:00 до 5:00, а в ночь с 13 на 14 января, на старый Новый год, полюбоваться ей можно будет до 2 часов ночи.