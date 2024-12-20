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Posted 20 декабря, 06:18

Published 20 декабря, 06:18

Modified 20 декабря, 06:21

Updated 20 декабря, 06:21

Суд избрал меру пресечения капитанам двух затонувших в Черном море танкеров

Суд отправил капитана пермского затонувшего танкера «Волгонефть 212» в СИЗО

20 декабря 2024, 06:18
Фото: скриншот видео пресс-службы ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

Суд избрал меру пресечения капитанам двух затонувших в Черном море танкеров

Экологическое бедствие произошло 15 декабря.

Капитана затонувшего в Черном море пермского танкера «Волгонефть 212» Леонида Волегова заключили под стражу. Ранее ему было предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, в результате чего погиб член экипажа (ч. 2 ст. 263 УК РФ).

Кроме того, суд решил отправить под домашний арест капитана второго потерпевшего крушение танкера — «Волгонефть 239». Мужчина обвиняется в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ). Срок действия меры пресечения для обоих обвиняемых — два месяца, то есть, до 17 февраля 2025 года, сообщают в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

На прошлой неделе, 15 декабря, во время шторма в акватории Керченского пролива разбились морские суда «Волгонефть 239» и «Волгонефть 212». Танкеры были серьезно повреждены и затонули, в море разлился мазут. В результате ЧП погиб вахтенный матрос танкера «Волгонефть 212». Потерпевших членов экипажа доставили в больницы.

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#Происшествия#Суд#Пермь#Нефть#Уголовное дело#Черное море#Танкер
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