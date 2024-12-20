Суд отправил капитана пермского затонувшего танкера «Волгонефть 212» в СИЗО

Кроме того, суд решил отправить под домашний арест капитана второго потерпевшего крушение танкера — «Волгонефть 239». Мужчина обвиняется в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ). Срок действия меры пресечения для обоих обвиняемых — два месяца, то есть, до 17 февраля 2025 года, сообщают в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.