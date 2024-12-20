Три из четырёх работающих пермяков ждут на новый год премии

20% работающих пермяков надевают на корпоратив то, что нравится им самим. Редко ходят на корпоративы или в целом не в курсе наличия дресс-кода 22% опрошенных. У 11% пермяков дресс-код предусмотрен лишь иногда, в зависимости от года или идеи организатора. Всего 11% респондентов сообщили, что их компании постоянно практикуют тематические дресс-коды под конкретную идею мероприятия. Наконец, 7% опрошенных сообщили, что их дресс-код на новогоднем корпоративе включает в основном деловые костюмы, коктейльные или вечерние наряды.