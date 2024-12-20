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Posted 20 декабря, 15:04

Published 20 декабря, 15:04

Modified 20 декабря, 15:06

Updated 20 декабря, 15:06

В Перми 79% работающих ждут на новый год премию

Три из четырёх работающих пермяков ждут на новый год премии

20 декабря 2024, 15:04
Фото: Изображение Midjourney.

В Перми 79% работающих ждут на новый год премию

Сюжет
Праздник
Пермяки готовы потратить на подготовку образа к новогоднему корпоративу около 20 тыс. рублей

Эксперты Авито Товаров и Авито Работы провели опрос среди пермяков, работающих в штате компаний, чтобы выяснить их предпочтения в подготовке к новогодним корпоративам, а также узнать, какие подарки они хотели бы получить от работодателей на Новый год.

Наиболее популярный подарок, который бы хотели получить пермяки от своего работодателя на Новый год — деньги или премия (79%). Среди других предпочтительных вариантов, которые хотели бы получить пермяки от работодателя в качестве новогоднего подарка — карта с денежным номиналом для покупок на онлайн-площадках (25%), сладкие подарки для детей (8%), гаджеты и техника (5%), абонемент в спа или на массаж (5%).

Исследование показало, что жители Перми тщательно продумывают свой праздничный образ на корпоратив — в среднем на подготовку к нему сотрудники компаний готовы выделить около 20 тыс. рублей.

Интересно, что больше всего на подготовку праздничного образа для корпоратива обычно тратит молодежь в возрасте 18-24 лет и 25-34 лет — в среднем суммы составляют около 20 тыс.рублей и 15 тыс. рублей соответственно.

Тем не менее, 40% пермяков не собираются тратить на подготовку праздничного образа на корпоратив больше 10 тыс. рублей. Еще 12% планируют выделить на подготовку новогоднего образа от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, 11% — собираются потратить на покупку необходимых вещей от 20 тыс. до 30 тыс. рублей.

20% работающих пермяков надевают на корпоратив то, что нравится им самим. Редко ходят на корпоративы или в целом не в курсе наличия дресс-кода 22% опрошенных. У 11% пермяков дресс-код предусмотрен лишь иногда, в зависимости от года или идеи организатора. Всего 11% респондентов сообщили, что их компании постоянно практикуют тематические дресс-коды под конкретную идею мероприятия. Наконец, 7% опрошенных сообщили, что их дресс-код на новогоднем корпоративе включает в основном деловые костюмы, коктейльные или вечерние наряды.

Больше всего пермяки любят корпоративы за неформальное общение с коллегами (43%), живую музыку и танцы (29%), а также за вручение корпоративных наград и премий, подведение итогов года и поздравления (27%). Также многим нравятся конкурсы или викторины с призами (25%), розыгрыши, лотереи или аукционы (16%).

Самым удобным временем для проведения новогоднего корпоратива большинство (64%) пермяков считают дни в конце декабря — с 21 по 28 декабря. 13% опрошенных хотели бы провести праздник в середине декабря — с 15 по 20 декабря. 7% респондентов считают идеальным временем для проведения корпоратива январь после праздничных выходных, так как в декабре и так много забот, а для 13% время проведения праздника не имеет значения.

Завтра, 21 декабря, в 17:00, в Перми состоится флэшмоб автомобилистов в честь грядущего Нового 2025 года. Напротив медиафасада на уличной парковке торгово-развлекательного центра «Планета» водители выстроят свои машины в форме числа 2025 и символа года — змеи.

#Общество#Праздник#Опрос#Хэппи нью еар#Праздники#Празднование
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