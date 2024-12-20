У музея современного искусства PERMM официально сменился руководитель

Posted 20 декабря, 08:04
Published 20 декабря, 08:04
Modified 20 декабря, 08:09
Updated 20 декабря, 08:09
У пермского музея современного искусства PERMM официально сменился руководитель. Временно исполняющим обязанности руководителя учреждения назначен Станислав Павлов, первым обращает внимание «Ъ-Прикамье».
В базе Rusprofile соответствующие изменения отражены вчера, 19 декабря. Станислав Павлов ранее был заведующим отдела маркетинга и рекламы PERMM. Последний рабочий день экс-директора музея Наили Аллахвердиевой был 6 декабря. Тогда же неофициально сообщалось, что ее на данном посту сменит Павлов.
Наиля Аллахвердиева объясняла свое решение покинуть должность директора PERMM тем, что полностью реализовала свои планы по развитию музея. В конце октября в учреждении прошли обыски по делу галериста Марата Гельмана (иноагент, внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). До этого прокуратура сообщила о подозрении в конфликте интересов: выяснилось, что PERMM заключил несколько контрактов на организацию выставок с художником Арсением Сергеевым, который является супругом Наили.