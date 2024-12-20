У музея современного искусства PERMM официально сменился руководитель

Наиля Аллахвердиева объясняла свое решение покинуть должность директора PERMM тем, что полностью реализовала свои планы по развитию музея. В конце октября в учреждении прошли обыски по делу галериста Марата Гельмана (иноагент, внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). До этого прокуратура сообщила о подозрении в конфликте интересов: выяснилось, что PERMM заключил несколько контрактов на организацию выставок с художником Арсением Сергеевым, который является супругом Наили.