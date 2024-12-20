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Posted 20 декабря, 06:43

Published 20 декабря, 06:43

Modified 20 декабря, 06:46

Updated 20 декабря, 06:46

В одном из сел Пермского края простятся с 39-летним погибшим участником СВО

В Березовке пройдет прощание с погибшим на СВО сержантом

20 декабря 2024, 06:43
Фото: 1MI; пресс-служба администрации Березовского округа.

В одном из сел Пермского края простятся с 39-летним погибшим участником СВО

Сюжет
Военная операция на Украине
Игорь Шемелин принимал участие в боевых действиях в Чечне.

Завтра, 21 декабря, в селе Березовка простятся с погибшим на СВО земляком. Сержант Игорь Шемелин погиб 27 ноября текущего года при выполнении боевых задач.

Как сообщает пресс-служба администрации Березовского округа в группе «ВКонтакте», Игорь родился 30 декабря 1984 года. С 1991 по 2000 годы учился в Березовской основной общеобразовательной школе, а затем в Кунгурском профессиональном училище №57. Служил в армии старшим механиком-водителем, участвовал в боевых действиях в Чеченской Республике. В сентябре 2022 года Шемелин был призван по мобилизации.

Церемония прощания в Березовке начнется в 11:00 с траурного митинга (ул. Октябрьская, 30), отпевание состоится в 12:00 в храме села Березовка. Военнослужащего похоронят на кладбище в селе Усть-Кишерть. Кто из родственников остался у мужчины на родине, власти не уточняют.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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