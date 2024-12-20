В Березовке пройдет прощание с погибшим на СВО сержантом

Posted 20 декабря, 06:43
Published 20 декабря, 06:43
Modified 20 декабря, 06:46
Updated 20 декабря, 06:46
Завтра, 21 декабря, в селе Березовка простятся с погибшим на СВО земляком. Сержант Игорь Шемелин погиб 27 ноября текущего года при выполнении боевых задач.
Как сообщает пресс-служба администрации Березовского округа в группе «ВКонтакте», Игорь родился 30 декабря 1984 года. С 1991 по 2000 годы учился в Березовской основной общеобразовательной школе, а затем в Кунгурском профессиональном училище №57. Служил в армии старшим механиком-водителем, участвовал в боевых действиях в Чеченской Республике. В сентябре 2022 года Шемелин был призван по мобилизации.
Церемония прощания в Березовке начнется в 11:00 с траурного митинга (ул. Октябрьская, 30), отпевание состоится в 12:00 в храме села Березовка. Военнослужащего похоронят на кладбище в селе Усть-Кишерть. Кто из родственников остался у мужчины на родине, власти не уточняют.