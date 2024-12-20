В Березовке пройдет прощание с погибшим на СВО сержантом

Как сообщает пресс-служба администрации Березовского округа в группе «ВКонтакте», Игорь родился 30 декабря 1984 года. С 1991 по 2000 годы учился в Березовской основной общеобразовательной школе, а затем в Кунгурском профессиональном училище №57. Служил в армии старшим механиком-водителем, участвовал в боевых действиях в Чеченской Республике. В сентябре 2022 года Шемелин был призван по мобилизации.