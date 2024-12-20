В каких районах Прикамья вновь ожидается сильный снег и ледяной дождь

По данным Пермского ЦГМС утром и днем 21 декабря по Прикамью прогнозируются местами по северу и востоку сильный снег, в отдельных районах ледяной дождь. Местами гололёдно-изморозевые отложения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона