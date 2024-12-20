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Posted 20 декабря, 08:35

Published 20 декабря, 08:35

Modified 20 декабря, 08:37

Updated 20 декабря, 08:37

В Пермском крае прогнозируют сильный снег и ледяной дождь

В каких районах Прикамья вновь ожидается сильный снег и ледяной дождь

20 декабря 2024, 08:35
Фото: 1MI.

В Пермском крае прогнозируют сильный снег и ледяной дождь

Также прогнозируются гололёдно-изморозевые отложения.

По данным Пермского ЦГМС утром и днем 21 декабря по Прикамью прогнозируются местами по северу и востоку сильный снег, в отдельных районах ледяной дождь. Местами гололёдно-изморозевые отложения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона

Как предупреждают спасатели, в связи с прохождением прогнозируемых неблагоприятных погодных явлений возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий на дорогах.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю рекомендует:

  • Избегать нахождение рядом с линиями электропередач;
  • При авариях на сетях электроснабжения необходимо обесточить все электроприборы, соблюдать требования пожарной безопасности;
  • Водителям — соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию. Движение осуществлять с учетом дорожного покрытия;
  • Пешеходам — соблюдать осторожность при передвижении пешком, переходе проезжей части;
  • Не приближаться к крышам зданий, с которых возможен сход снега и не позволять находиться в таких местах детям.
  • Входя в здание, обязательно поднять голову вверх, и убедиться в отсутствии свисающих глыб снега, наледи и сосулек.
  • Будьте внимательными и осторожными.

Подобный прогноз публиковался ведомством на 17 декабря. Тогда в Прикамье в отдельных районах обещали гололедно-изморозевые отложения, на дорогах местами гололедица и снежный накат. Ночью — сильный снег.

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