В каких районах Прикамья вновь ожидается сильный снег и ледяной дождь

Posted 20 декабря, 08:35
Published 20 декабря, 08:35
Modified 20 декабря, 08:37
Updated 20 декабря, 08:37
По данным Пермского ЦГМС утром и днем 21 декабря по Прикамью прогнозируются местами по северу и востоку сильный снег, в отдельных районах ледяной дождь. Местами гололёдно-изморозевые отложения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона
Как предупреждают спасатели, в связи с прохождением прогнозируемых неблагоприятных погодных явлений возможны обрывы линий электропередач, аварии на системах ЖКХ, заторы и увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий на дорогах.
Главное управление МЧС России по Пермскому краю рекомендует:
Подобный прогноз публиковался ведомством на 17 декабря. Тогда в Прикамье в отдельных районах обещали гололедно-изморозевые отложения, на дорогах местами гололедица и снежный накат. Ночью — сильный снег.