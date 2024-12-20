В Перми хотят вернуть двухстороннее движение на улицах Окулова и Монастырской. Зачем?

Сейчас в районе Монастырской и Окулова почти нет общественного транспорта, при этом часто возникают пробки. Решить эти проблем может возвращение двухстороннего движения на участке от Комсомольского проспекта до ул. Дзержинского. Но для этого необходимо принять ряд мер: расширить проезжую часть, организовать дополнительные полосы для поворотных маневров, установить светофоры и автобусные остановки.