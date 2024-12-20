В Перми хотят вернуть двухстороннее движение на улицах Окулова и Монастырской. Зачем?

Posted 20 декабря, 03:27
Published 20 декабря, 03:27
Modified 20 декабря, 03:29
Updated 20 декабря, 03:29
В Перми могут вернуть двухстороннее движение по ул. Монастырская и Окулова. Причина — планы по возведению нового моста и застройке этих территорий, пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на краевой Минтранс.
Сейчас в районе Монастырской и Окулова почти нет общественного транспорта, при этом часто возникают пробки. Решить эти проблем может возвращение двухстороннего движения на участке от Комсомольского проспекта до ул. Дзержинского. Но для этого необходимо принять ряд мер: расширить проезжую часть, организовать дополнительные полосы для поворотных маневров, установить светофоры и автобусные остановки.