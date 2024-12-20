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Posted 20 декабря, 03:27

Published 20 декабря, 03:27

Modified 20 декабря, 03:29

Updated 20 декабря, 03:29

В Перми хотят вернуть двухстороннее движение на улицах Окулова и Монастырской

В Перми хотят вернуть двухстороннее движение на улицах Окулова и Монастырской. Зачем?

20 декабря 2024, 03:27
Фото: properm.ru.

В Перми хотят вернуть двухстороннее движение на улицах Окулова и Монастырской

Сюжет
Пермская езда
Также по этим улицам могут пустить общественный транспорт.

В Перми могут вернуть двухстороннее движение по ул. Монастырская и Окулова. Причина — планы по возведению нового моста и застройке этих территорий, пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на краевой Минтранс.

Сейчас в районе Монастырской и Окулова почти нет общественного транспорта, при этом часто возникают пробки. Решить эти проблем может возвращение двухстороннего движения на участке от Комсомольского проспекта до ул. Дзержинского. Но для этого необходимо принять ряд мер: расширить проезжую часть, организовать дополнительные полосы для поворотных маневров, установить светофоры и автобусные остановки.

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#Пермская езда#Строительство#Общественный транспорт#Третий мост#Новый мост
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