В Перми и Краснокамске задержали организаторов подпольных казино

Posted 20 декабря, 05:47
Published 20 декабря, 05:47
Modified 20 декабря, 05:54
Updated 20 декабря, 05:54
В Перми и Краснокамске силовики накрыли сеть подпольных казино, сообщили одновременно в пресс-службах региональных МВД и следкома. При силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали 16 их организаторов и сотрудников. По факту незаконной организации и проведения азартных игр с использованием интернета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ.
Четырех фигурантов уголовного дела суд отправил в СИЗО, им предъявлено обвинение. Двое из задержанных ранее были судимы за подобное преступление.
С ноября 2023 года неизвестные открыли в нежилых помещениях сеть казино со ставками на спорт. Следователи СКР вместе с полицейскими провели 20 обысков, в ходе которых изъято 65 компьютерных станций, 19 сотовых телефонов фигурантов, наличные денежные средства на общую сумму более миллиона рублей. По версии оперативников, ежедневный доход каждого из клубов составлял не менее 50 тыс. рублей.
Клубы были недоступны для широкого числа граждан, сделать ставки могли только те, кто предъявил паспорт и прошел регистрацию, у каждого клиента был персональный шестизначный номер. Заведения были тщательно законспирированы, на входах не было никаких вывесок. Посетителям бесплатно предлагались напитки.