В Перми и Краснокамске задержали организаторов подпольных казино

С ноября 2023 года неизвестные открыли в нежилых помещениях сеть казино со ставками на спорт. Следователи СКР вместе с полицейскими провели 20 обысков, в ходе которых изъято 65 компьютерных станций, 19 сотовых телефонов фигурантов, наличные денежные средства на общую сумму более миллиона рублей. По версии оперативников, ежедневный доход каждого из клубов составлял не менее 50 тыс. рублей.