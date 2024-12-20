В Перми начал работу проект «Школьное телевидение в Сети»

Начальник департамента образования Перми Ольга Ершова отметила, что подобные занятия помогают ребятам получить практические навыки журналистики, научиться анализировать и проверять информацию и ориентироваться в ней, а также повышают коммуникативные и исследовательские способности детей. Она добавила, что те школьники, которые занимаются в этом направлении, показывают активную гражданскую позицию и заинтересованы не только в развитии своей школы, но и всего молодежного сообщества региона.