В Перми начал работу проект «Школьное телевидение в Сети»

Posted 20 декабря, 11:19
Published 20 декабря, 11:19
Modified 20 декабря, 11:21
Updated 20 декабря, 11:21
В начале декабря в Перми был запущен проект «Школьное телевидение в Сети». Ученики разных школ города снимают сюжеты «Школьного телевидения» и занимаются у профессиональных журналистов, видеографов, дикторов, мультипликаторов и других специалистов. Собираются выпуски в студии школы № 77, которая является ресурсным городским телецентром.
Реализацией проекта занимается Пермская региональная краеведческая общественная организация «Мы — земляки» при поддержке департамента образования администрации города Перми. Проект позволит большому количеству школьников познакомиться с интересными событиями, яркими педагогами и ровесниками, а также с историей города и Пермского края.
Мария Дурбале, руководитель ресурсного центра и член Союза журналистов РФ, отметила, что «Школьное телевидение в Сети» является отличной профориентационной площадкой для детей. Проект помогает объединить образовательные учреждения Прикамья в едином позитивном инфополе. Также она сообщила, что в январе следующего года будут открыты группы «Телевизионная журналистика» на базе «Академии Первых».
В первом выпуске «Школьного телевидения» юные корреспонденты рассказали о деятельности «Орлят России» школы № 42, познакомились с центром добровольчества и волонтерства «Открытые сердца» в школе № 47 и показали мультфильм про путешествие по Пермскому краю.
Начальник департамента образования Перми Ольга Ершова отметила, что подобные занятия помогают ребятам получить практические навыки журналистики, научиться анализировать и проверять информацию и ориентироваться в ней, а также повышают коммуникативные и исследовательские способности детей. Она добавила, что те школьники, которые занимаются в этом направлении, показывают активную гражданскую позицию и заинтересованы не только в развитии своей школы, но и всего молодежного сообщества региона.
Посмотреть выпуски «Школьного телевидения в Сети» можно в сообществе проекта в соцсети «ВКонтакте».