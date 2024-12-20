В Перми новогодняя фабрика чудес пройдет в новом формате

Posted 20 декабря, 08:10
Published 20 декабря, 08:10
Modified 20 декабря, 08:31
Updated 20 декабря, 08:31
Каждые полчаса на основной площадке будет проходить новое действие. В течение четырех дней будет работать почта Деда Мороза. Любой желающий сможет участвовать в розыгрыше WOW подарков у сцены от партнеров и участников фабрики.
Организаторы подчеркнули, что это не просто фестиваль и новогодний маркет, а полноценный иммерсивный спектакль. Режиссер этой новогодней программы, а также многих других творческих событий в разных городах России, лидер Молодежного театра «17-я Скрипка» Юлия Артемьева отметила, что на этот раз в Перми они задействуют все социокультурное пространство: от входа до последнего этажа.
По ее словам, здесь всем найдется занятие по душе: различные новогодние шоу с Дедом Морозом, Снегурочкой, огромным белым Медведем Умкой, Снеговиком, новогодними зайцами и другими сказочными персонажами. Можно посмотреть танцевально-акробатическое шоу змеи — символа 2025 года. Все четыре дня будет работать кукольный театр от центра развития ребенка «Академия волшебников» со спектаклем «Как медвежонок зимой не спал» для самых маленьких зрителей в отдельном сказочном пространстве.
По мнению режиссера, на мероприятие приглашены лучшие диджеи Перми.
Среди коллективов-участников — многократные лауреаты и обладатели Гран-при всероссийских и международных конкурсов и фестивалей шоу-группа «Киндер Сюрприз», народный театр балета «Дивертисмент», театр-студия Елены Зайцевой «Непоседы» и многие другие.
Как отметил один из партнеров фестиваля Николай Симонов, гостей будут встречать хозяева фабрики — Волшебникус и его подруга Чудестина. Появится новый волшебный персонаж — фея цветов Роза-Мимоза… и по-настоящему живая Елка. Это ростовая кукла, которая будет создана специально для фабрики. Со всеми можно будет сфотографироваться, наобниматься, потанцевать и просто чудесно провести время. На мастер-классах можно будет бесплатно сделать браслеты на руку, поделки в технике оригами, порисовать солью или кофе, рассказывал Николай.
Программа фестиваля
27 декабря
Ведущий Максим Беднов
Dj Sputnik
Шествие Деда Мороза, Снегурочки и сказочных персонажей «Новогоднее чудо»
Ведущий Даниил Гурьянов
28 декабря
Ведущий Илья Анферов
Dj Suhanov
Dj Kamalov
Dj LEO KRAFT
Ведущий Даниил Гурьянов
29 декабря
Ведущий Антон Герба
DJ Suhanov
Ведущий Юрий Мальцев
DJ Kamalov
Ведущий Алексей Соловьев
30 декабря
Ведущий Николай Баев
Dj Влад Мосягин
Ведущий Илья Бочкарев
Dj Даниил Ерёменко
На фестивале будут работать несколько тематических зон:
Стоимость билета на целый день: дети от 3 до 14 лет — 250 рублей, взрослые от 14 лет — 500 рублей.
Ждём вас на новогодней фабрике. Чудеса не за горами.