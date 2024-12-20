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Posted 20 декабря, 08:10

Published 20 декабря, 08:10

Modified 20 декабря, 08:31

Updated 20 декабря, 08:31

В Перми новогодняя фабрика чудес пройдет в новом формате

В Перми новогодняя фабрика чудес пройдет в новом формате

20 декабря 2024, 08:10
Фото: Минкульт.
С 27 по 30 декабря в Перми на площадке социокультурного пространства «Завод Шпагина» пройдет новогодняя фабрика чудес.

Каждые полчаса на основной площадке будет проходить новое действие. В течение четырех дней будет работать почта Деда Мороза. Любой желающий сможет участвовать в розыгрыше WOW подарков у сцены от партнеров и участников фабрики.

Организаторы подчеркнули, что это не просто фестиваль и новогодний маркет, а полноценный иммерсивный спектакль. Режиссер этой новогодней программы, а также многих других творческих событий в разных городах России, лидер Молодежного театра «17-я Скрипка» Юлия Артемьева отметила, что на этот раз в Перми они задействуют все социокультурное пространство: от входа до последнего этажа.

По ее словам, здесь всем найдется занятие по душе: различные новогодние шоу с Дедом Морозом, Снегурочкой, огромным белым Медведем Умкой, Снеговиком, новогодними зайцами и другими сказочными персонажами. Можно посмотреть танцевально-акробатическое шоу змеи — символа 2025 года. Все четыре дня будет работать кукольный театр от центра развития ребенка «Академия волшебников» со спектаклем «Как медвежонок зимой не спал» для самых маленьких зрителей в отдельном сказочном пространстве.

По мнению режиссера, на мероприятие приглашены лучшие диджеи Перми.

Среди коллективов-участников — многократные лауреаты и обладатели Гран-при всероссийских и международных конкурсов и фестивалей шоу-группа «Киндер Сюрприз», народный театр балета «Дивертисмент», театр-студия Елены Зайцевой «Непоседы» и многие другие.

Как отметил один из партнеров фестиваля Николай Симонов, гостей будут встречать хозяева фабрики — Волшебникус и его подруга Чудестина. Появится новый волшебный персонаж — фея цветов Роза-Мимоза… и по-настоящему живая Елка. Это ростовая кукла, которая будет создана специально для фабрики. Со всеми можно будет сфотографироваться, наобниматься, потанцевать и просто чудесно провести время. На мастер-классах можно будет бесплатно сделать браслеты на руку, поделки в технике оригами, порисовать солью или кофе, рассказывал Николай.

Фото: Минкульт

Программа фестиваля

27 декабря

Ведущий Максим Беднов

Dj Sputnik

  • 15.00 Открытие фестиваля «Новогодняя фабрика чудес».

Шествие Деда Мороза, Снегурочки и сказочных персонажей «Новогоднее чудо»

  • 15.30 Розыгрыш подарков
  • 16.00 Измеряем уровень волшебства в танцах
  • 16.30 Загадываем желания у Деда Мороза
  • 17.00 Новогоднее шоу «Хранители змей»
  • 17.30 Музыкальная пауза с группой PINTA TONIKA

Ведущий Даниил Гурьянов

  • 18.00 Розыгрыш подарков
  • 18.30 Шествие «В ожидании чуда»
  • 19.00 Розыгрыш подарков
  • 19.30 Магическое КРИО-ШОУ
  • 20.00 Музыкальная пауза с CHERENYOV
  • 20.30 Конкурс «Поэтический снегопад»
  • 21.00 Сказочный новогодний хоровод
  • 21.45 Бой курантов на фабрике чудес

28 декабря

Ведущий Илья Анферов

Dj Suhanov

  • 12.00 Розыгрыш подарков
  • 12.30 Шествие «Новогоднее чудо»
  • 13.00 Загадываем желания у Деда Мороза
  • 13.30 Измеряем уровень волшебства в танцах
  • 14.00 Новогоднее шоу «Хранители змей»

Dj Kamalov

  • 15.00 Музыкальная пауза с кавер-дуэтом VIAVESNA
  • 16.00 Шествие «Звездные чудеса»

Dj LEO KRAFT

  • 17.00 Магическое КРИО-ШОУ

Ведущий Даниил Гурьянов

  • 18.00 Розыгрыш подарков
  • 18.30 Шествие «Новогодние сказки»
  • 19.00 Новогоднее шоу «Хранители змей»
  • 20.00 Dj Jenny Kooks
  • 21.00 Сказочный новогодний хоровод
  • 21.45 Бой курантов на фабрике чудес
Фото: Минкульт

29 декабря

Ведущий Антон Герба

DJ Suhanov

  • 12.00 Розыгрыш подарков
  • 12.30 Шествие «Новогоднее чудо»
  • 13.00 Музыкальная пауза с Del Tremens
  • 13.30 Новогоднее шоу «Хранители змей»
  • 14.00 Измеряем уровень волшебства в танцах
  • 14.30 Музыкальная пауза с Dj Raze

Ведущий Юрий Мальцев

DJ Kamalov

  • 15.00 Шествие «Звездные чудеса»
  • 15.30 KUSTO MAGIC SHOW
  • 15.40 Музыкальное бинго
  • 16.10 Розыгрыш подарков
  • 16.30 Магическое КРИО-ШОУ

Ведущий Алексей Соловьев

  • 17.00 Загадываем желания у Деда Мороза
  • 17.30 Музыкальная пауза с Михаилом Горячевым
  • 18.30 Шествие «В ожидании чуда»
  • 19.00 Новогоднее шоу «Хранители змей»
  • 19.30 Розыгрыш подарков
  • 20.00 Музыкальная пауза с группой PINTA TONIKA
  • 21.00 Сказочный новогодний хоровод
  • 21.30 Конкурс «Поэтический снегопад»
  • 21.45 Бой курантов на фабрике чудес

30 декабря

Ведущий Николай Баев

Dj Влад Мосягин

  • 12.00 Розыгрыш подарков
  • 12.30 Загадываем желания у Деда Мороза
  • 13.00 Шествие «Новогоднее чудо»
  • 13.30 Измеряем уровень волшебства в танцах
  • 14.00 Новогоднее шоу «Хранители змей»
  • 14.30 Конкурс «Поэтический снегопад»

Ведущий Илья Бочкарев

Dj Даниил Ерёменко

  • 15.00 Розыгрыш подарков
  • 15.30 Магическое КРИО-ШОУ
  • 16.00 Шествие «Новогодние сказки»
  • 16.30 Музыкальная пауза с группой SOFIX
  • 17.30 Сказочный новогодний хоровод
  • 18.00 Бой курантов на фабрике чудес

На фестивале будут работать несколько тематических зон:

  1. Волшебное зеркало — место для преображения, где каждый сможет почувствовать себя настоящим магом;
  2. Новогодняя лавка чудес — креативный шопинг, где можно приобрести уникальные сувениры, шоколадные зелья и другие магические товары;
  3. Мастерская Деда Мороза — центр волшебных ритуалов с созданием новогодних открыток, игрушек и подарков, а также почта исполнения желаний;
  4. Скатерть-самобранка — зона вкусной магии, где гости смогут насладиться угощениями от лучших поваров;
  5. Волшебный тупичок — аттракционы, карусели времени, перформансы и сюрпризы;
  6. Творческая мастерская для детей «Сказочный театр» — игровая зона для детей с кукольными спектаклями и творческими программами.

Стоимость билета на целый день: дети от 3 до 14 лет — 250 рублей, взрослые от 14 лет — 500 рублей.

Ждём вас на новогодней фабрике. Чудеса не за горами.

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