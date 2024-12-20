В Перми новогодняя фабрика чудес пройдет в новом формате

Как отметил один из партнеров фестиваля Николай Симонов, гостей будут встречать хозяева фабрики — Волшебникус и его подруга Чудестина. Появится новый волшебный персонаж — фея цветов Роза-Мимоза… и по-настоящему живая Елка. Это ростовая кукла, которая будет создана специально для фабрики. Со всеми можно будет сфотографироваться, наобниматься, потанцевать и просто чудесно провести время. На мастер-классах можно будет бесплатно сделать браслеты на руку, поделки в технике оригами, порисовать солью или кофе, рассказывал Николай.